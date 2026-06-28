'अगर पता होता आप फिलिस्तीनी...' चोरी का बैग लौटाकर चोर ने लिखी ऐसी चिट्ठी, लोग रह गए हैरान

इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर हैरानी जताई, जबकि कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया भी दी. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उस अज्ञात शख्स को "उसूलों वाला चोर" तक कह दिया. उनका कहना था कि चोरी करने के बाद भी उसने महिला की पहचान और हालात जानने के बाद न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि सामान और नकदी भी पूरी ईमानदारी से लौटा दी.