'अगर पता होता आप फिलिस्तीनी...' चोरी का बैग लौटाकर चोर ने लिखी ऐसी चिट्ठी, लोग रह गए हैरान

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Qatar News Today: चोरी करने निकला शख्स, लेकिन जब पहचान पता चली तो उसका इरादा ही बदल गया. उसने न सिर्फ चोरी किया हुआ बैग वापस कर दिया, बल्कि माफी मांगते हुए ऐसा खत भी छोड़ा, जिसे पढ़कर हर कोई हैरान रह गया. यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर नेटीजंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
यह मामला कतर की राजधानी दोहा का है, जहां एक फिलिस्तीनी महिला का हैंडबैग चोरी हो गया था. महिला को लगा कि उसका सामान अब शायद कभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अगली ही सुबह जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो सामने ऐसा नज़ारा था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी.
कतर पेनिनसुला और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का चोरी हुआ बैग उसके घर के बाहर रखा मिला. सबसे हैरानी की बात यह रही कि बैग में रखा सारा सामान सुरक्षित था. इतना ही नहीं, बैग के साथ एक हाथ से लिखा गया पत्र भी रखा गया था. इसमें चोर ने महिला से माफी मांगी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, बैग में करीब 275 डॉलर नकद, निजी दस्तावेज और इलाज से जुड़े मेडिकल कागजात मौजूद थे. बताया गया कि चोर ने बैग खोलकर दस्तावेज देखे. इन्हीं कागजात से उसे पता चला कि बैग की मालिक एक फिलिस्तीनी महिला हैं और उनका इलाज भी चल रहा है. इसके बाद उसने बैग वापस लौटाने का फैसला कर लिया.
महिला को बैग के साथ पूरे 275 डॉलर भी वापस मिले. चोर ने अपने माफीनामे में लिखा, "मुझे माफ कर दीजिए. मुझे नहीं पता था कि आप फिलिस्तीनी हैं. अगर मुझे पहले से यह मालूम होता, तो मैं कभी आपका बैग नहीं चुराता. हमें अपने किए पर अफसोस है."
इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर हैरानी जताई, जबकि कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया भी दी. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उस अज्ञात शख्स को "उसूलों वाला चोर" तक कह दिया. उनका कहना था कि चोरी करने के बाद भी उसने महिला की पहचान और हालात जानने के बाद न सिर्फ अपना फैसला बदला, बल्कि सामान और नकदी भी पूरी ईमानदारी से लौटा दी.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बैग लौटाने वाला व्यक्ति कौन था. हालांकि, यह घटना अपनी असामान्य परिस्थितियों और माफीनामे की वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.