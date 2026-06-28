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'अगर पता होता आप फिलिस्तीनी...' चोरी का बैग लौटाकर चोर ने लिखी ऐसी चिट्ठी, लोग रह गए हैरान

Thief's Apology Letter to Palestinian Woman: कतर की राजधानी दोहा में चोरी का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जब फिलिस्तीनी महिला का चोरी हुआ बैग अगले दिन घर के बाहर सुरक्षित मिला. बैग में रखे सारे पैसे, दस्तावेज, और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स सही सलामत थे. बैग के साथ चोर का माफीनामा अब चर्चा का विषय बना हुआ है. जानें क्या है पूरा मामला?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:19 PM IST
'अगर पता होता आप फिलिस्तीनी...' चोरी का बैग लौटाकर चोर ने लिखी ऐसी चिट्ठी, लोग रह गए हैरान
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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