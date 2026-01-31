उत्तराखंड के धर्म परिवर्तन कानून पर उठे सवाल; 7 साल में 62 मुकदमे, एक भी आरोप साबित नहीं, लोग हो रहे रिहा

Uttrakhand News: उत्तराखंड में वर्ष 2018 में Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018 नाम से एक कानून लाया गया, जिसमें जबरन शादी करने, पहचान छुपाकर शादी करने आदि पर दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं. इस कानून को धर्म परिवर्तन कानून के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन यह कानून पूरी तरह बेकार साबित हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में इस कानून के तहत अब तक 62 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. दिसंबर 2025 तक इन मुकदमे में से 5 मुकदमे का पूरा ट्रायल हुआ है. इन पांचों मामलों में गिरफ्तार लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है. वहीं, सात मुकदमे ऐसे थे, जो बिच में ही खत्म हो गए. वहीं, बाकी के मुकदमे में ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

कोर्ट में सरकार इन मामलों में आरोप साबित नहीं कर पा रही है, कई मामलों में गवाह अपने बयान बदल ले रहे हैं. कोर्ट में सरकार यह साबित नहीं कर पा रही है कि दर्ज किए गए मामलों में किसी भी व्यक्ति ने जबरन शादी की है या धोखा देकर शादी की है या लालच, दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया है. सरकार इन मामलों में एक भी आरोपी को दोषी साबित नहीं कर पाई और सजा नहीं दिला पाई. अब लोग इस कानून को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार लोगों को धर्म के नाम पर उलझाकर रखना चाह रही है, इसलिए ऐसा कानून लेकर आती है, जिसका कोई काम नहीं है.

यहां उत्तराखंड के एक मामले का जिक्र करना बेहद जरूरी है. दरअसल, उत्तराखंड में दो परिवारों ने आपसी सहमति से अपने अंतरधार्मिक विवाह तय कराया. विवाह के बाद अमन सिद्दीकी के साले ने अमन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह दावा किया गया कि उसने विवाह की आखिरी समय तक अपनी पहचान छुपाकर रखा और अमन ने उसकी बहन के साथ पहचान छुपाकर शादी की है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर 6 महीने जेल में रखा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमन सिद्दीकी के पिता मुस्लिम हैं और मता हिंदू हैं.

गौरतलब है कि अमन और उसकी पत्नी के परिवार वालों की तरफ से पहले ही एक हलफनामा दिया गया था कि शादी के बाद अमन की पत्नी अपना धर्म नहीं बदलेगी. इसके बावजूद पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर अमन को गिरफ्तार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2025 को अमन को इस मामले में जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि राज्य सरकार को ऐसी अंतरधार्मिक शादी पर आपत्ति नहीं कर सकती, जो दोनों की मर्ज़ी से और परिवार की सहमति से हुई हो.