Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981933
Zee SalaamIndian Muslim

शालीमार गार्डन में स्थित मदरसे पर अवैध निर्माण, विदेशी बच्चों की मौजूदगी पर उठे सवाल!

Shalimar Garden Madarsa action: शालीमार गार्डन के एक मदरसे में बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन पर जीडीए ने इमारत सील कर दी. और चालान भी किया है. बीजेपी काउंसलर रवि भाटी ने विदेशी बच्चों के रहने पर भी सवाल उठे है, जबकि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी.स्थानीय लोग और मदरसे से जुड़े लोग मामले पर अलग अलग राय रखते हैं. 

Written By  Qudsiya Begum|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:20 PM IST

Trending Photos

शालीमार गार्डन में स्थित मदरसे पर अवैध निर्माण, विदेशी बच्चों की मौजूदगी पर उठे सवाल!

 

Shalimar Garden Madarsa: ग़ाज़ियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल विक्रम एन्क्लेव में स्थित एक मदरसे में इजाजत के बिना निर्माण कार्य जारी था. जिसपर गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है. जीडीए कार्रवाई करते हुए इमारत को सील कर दिया.अथॉर्टी की टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण का चालान भी किया.जीडीए अधिकारियों के मुताबि, मदरसे में निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के किया जा रहा था, जो कानून का उल्लंघन है. इस वजह से कानून के मुताबिक बिल्डिंग को सील किया गया है.

बीजेपी काउंसलर रवि भाटी ने किय सवाल
बीजेपी काउंसलर रवि भाटी ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाते हुए,  कहा कि मदरसे में फॉरेन ओरिजिन के करीब 30 से 35 बच्चे रह रहे हैं. काउंसलर ने एक वीडियो जारी कर जिला प्रशासन से इस पहलू की गहराई से जांच की मांग की है.
यही नहीं काउंसलर के इल्ज़ाम को देखते हुए प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया है.और जांच प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है. जीडी अधिकारी ने बताया बिल्डिंग नंबर 138 के चलते गैर कानूनी निर्मण किया जा रहा था. जिसके चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई है,चालान भी किया गया है.मदरसे पर हुई इस कार्रवाई और विदेशी बच्चों के मुद्दे को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है. लोगों ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का बयान
स्थानीय लोगों ने भी मीडिया से खास बातचीत की.और बताया कि यहां बाहर के काफी तादाद में बच्चे पढ़ने आते है. लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं यह बच्चे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं. ऐसे में कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लगता है. मदरसे की परमिशन भी ऑपरेटर के पास नहीं है. मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी भी अपने आप को कारी और आलीम तक पढ़ाने वाले बताए.उन्होंने कहा कि सवा सौ के करीब बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं. इनमें से 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो यहां रुक जाते हैं. ज्यादातर बच्चे दिल्ली के इलाकों के रहने वाले हैं.  कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो की बिहार के हैं.परिवार अब यही रह रहा है. मदरसे से जुड़े लोग जीडी की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए. 

 

About the Author
author img
Qudsiya Begum

कुदुसिया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है, और JNU के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी से ...और पढ़ें

TAGS

UTTAR PRADESHshalimar gardenMadrasaGDA action

Trending news

Azharuddin Oath Ceremony
कांग्रेस नेता और पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन कल लेंगे मंत्री पद की शपथ
UP News
UP: हुसैनाबाद ट्रस्ट में भ्रष्टाचार की CBI जांच की मांग, मौलाना सैफ का बड़ा बयान
mp news
नेहा का हुआ अंतिम संस्कार; नाराज प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया आरोपी अरबाज का घर
Imran Masood Apology
हमास की तुलना भगत सिंह से करना मुस्लिम सांसद को पड़ा भारी, अब मांगनी पड़ी माफी
delhi riots 2020
दिल्ली दंगों के पीछे सत्ता पलट की साजिश! पुलिस ने उमर खालिद की जमानत का किया विरोध
Delhi High Court on Taj Story
'हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं', दिल्ली HC ने 'ताज स्टोरी' के खिलाफ याचिका की खारिज
Bagpat News
अल्ताफ ने किया शादीशुदा महिला से निकाह; मस्जिद में धर्म बदले का इल्जाम!
Osama Shahab Net Worth
ओसामा से ज्यादा अमीर हैं उनकी डॉक्टर पत्नी; इतनी सम्पत्ति के मालिक हैं RJD उमीदवार
I Love Mohammad
अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे I love Mohammad; चार गिरफ्तार
Mohammad Mustafa Son Death Case
पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, जानें डिटेल