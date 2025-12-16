कुरआन बनाम बाइबल: मुसलमान ईसाईयों के गॉड ईसा मसीह को क्यों मानता है अपना पैगंबर?

Isa Alaihissalam in Islam: ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ईसाइयों के ही नहीं बल्कि इस्लाम में भी बहुत इज्जत और अकदीत वाले पैगंबर माने जाते हैं. कुरआन में उनका जिक्र बड़े अदब और एहतराम के साथ किया गया है. इस्लाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे और हजरत मरियम के बेटे थे. उन्हें अल्लाह की तरफ से कई चमत्कार दिए गए थे और उनकी तालीमात इंसानियत को सही रास्ता दिखाने वाली थीं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है और कुरआन उन्हें किस नजर से देखता है.

इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बड़े और बुजुर्ग पैगंबरों में शुमार किया जाता है. मुस्लिम अकीदे के मुताबिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराईल के आखिरी नबी थे. ऐतिहासिक और मजहबी किताबों के मुताबिक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान करीब 570 साल का फासला रहा और इस दौरान कोई और नबी नहीं आया.यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद आखिरी नबी (स.अ.) ने मक्का शहर में जन्म लिया.

इस्लाम और ईसाई मजहब में ईसा (अ.स.) को लेकर विरोधाभास क्यों?

Add Zee News as a Preferred Source

ईसाई मजहब में हजरत ईसा (अ.स.) को यीशु मसीह कहा जाता है. बाइबिल के नए नियम में उन्हें कई नामों और उपाधियों से पुकारा गया है, जो उनकी शख्सियत और मजहबी भूमिका को जाहिर करते हैं. 'यीशु' नाम अरामी शब्द 'येशुआ' से आया है, जिसका अर्थ है 'निजात दिलाने वाला'. इसके अलावा उन्हें 'मसीह' या 'ख्रिस्त' कहा जाता है, जिसका मतलब अभिषिक्त (Anointed) होता है.

ईसाई अकीदत के मुताबिक, यीशु को 'खुदा' और 'खुदा का बेटा' माना जाता है.बाइबिल में उन्हें 'ईश्वर का वचन, निजात दिलाने वाला, बादशाहों का बादशा और अल्फा और ओमेगा' भी कहा गया है. इसके अलावा 'इम्मानुएल, अच्छा चरवाहा, दुनिया की रौशनी और 'शांति का राजकुमार' जैसे नाम भी यीशु मसीह को देकर उनकी महत्ता को बयान करने की कोशिश की जाती है.

ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को माना जाता है चमत्कार

इस्लाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक बहुत बड़े चमत्कार के तौर पर देखा जाता है. इसका जिक्र कुरआन में भी मिलता है. कुरआन के मुताबिक, उनकी पैदाइश अल्लाह के हुक्म 'कुन' यानी 'हो जा' से हुई. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही एलान किया कि वह अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है.

यह भी पढ़ें: Islam and Christianity: "ईसा-मरियम में यकीन किए बिना कोई नहीं हो सकता है मुसलमान"

कुरआन की सूरा आले-इमरान की आयत 45 में बताया गया है कि फरिश्तों ने हजरत मरयम से कहा कि अल्लाह उन्हें अपने एक कलमे की खुशखबरी दे रहा है, जिनका नाम मसीह ईसा, मरयम का बेटे होगा. कुरआन के मुताबिक, यह 'कलमा' अल्लाह का वही हुक्म है जिससे बिना किसी जरिया और सबब के हर चीज वजूद में आ जाती है.

नवजात ईसा (अ.स.) ने बयां की हजरत मरमय की पाकीजगी

सूरा मरयम में जिक्र मिलता है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मरयम अलैहस्सलाम के पास आए तो वह डर गईं. उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी. जिब्रील ने बताया कि वह अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और उन्हें एक पाक और नेक बेटा अता किया जाएगा. जब मरयम ने पूछा कि बिना किसी मर्द के यह कैसे मुमकिन है, तो जवाब मिला कि यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है.

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब हजरत मरयम उन्हें अपनी कौम के पास लेकर आईं तो लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए. उस वक्त मरयम अलैहस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया. कुरआन के मुताबिक, पालने में मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बोलकर कहा कि वह अल्लाह के बंदे हैं, उन्हें किताब दी गई है और वह नबी बनाए गए हैं. उन्होंने नमाज, जकात और अपनी वालिदा के साथ अच्छे बर्ताव का भी जिक्र किया. इस वाकये का जिक्र कुरआन में सूरा मरयम की आयत 27 से 34 तक मिलता है.

मरयम अलैहस्सलाम ने हत्या की साजिश के बाद किया मिस्र का रुख

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन के शुरुआती दिनों के बारे में इस्लामी रिवायतों के अलावा बाइबल से भी मालूमात मिलती है. बाइबल के मुताबिक, हजरत मरयम अपने होने वाले शौहर यूसुफ के साथ हजरत ईसा को लेकर मिस्र चली गई थीं, क्योंकि उस वक्त का बादशाह हेरोदेस उनकी हत्या की साजिश कर रहा था. हेरोदेस की मौत के बाद वह वापस यरूशलम आए और नासिरा शहर में रहने लगे. इसी वजह से हजरत ईसा को नासिरी कहा गया और इसी लफ्ज से 'नसारा' बना, जिसका जिक्र कुरआन में कई बार मिलता है.

यूसुफ के इंतेकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने वालिदा की रोजी-रोटी के लिए बढ़ई का काम किया. साथ ही वह यहूदियों की मुकद्दस किताब 'तनाख' का अध्ययन करते रहे, जिसे आज 'ओल्ड टेस्टामेंट' कहा जाता है. 12 साल की उम्र से लेकर तीस साल तक के दौर के बारे में कोई साफ तारीखी जानकारी नहीं मिलती.

तीस साल की उम्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नुबूव्वत का काम शुरू किया और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे. इसी दौरान उनके हाथों कई चमत्कार हुए. कुरआन की सूरा बकरा आयत 87 में बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें स्पष्ट तौर पर चमत्कारिक निशानियां दीं और रूहुलकुदुस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिये उनकी मदद की.

कुरआन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सात बड़े चमत्कारों का जिक्र मिलता है. इनमें पालने में बोलना, मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान डालना, जन्म से अंधे को ठीक करना, कोढ़ी को शिफा देना, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना, लोगों के खाए हुए खाने और उनके घरों में जमा सामान की खबर देना शामिल है.

कुरआन साफ तौर पर बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खास तौर पर बनी इसराईल के लिए रसूल बनाकर भेजा गया था. सूरा आले-इमरान और सूरा अस-सफ्फ में बताया गया है कि हजरत ईसा ने खुद कहा कि वह बनी इसराईल के पास अल्लाह के रसूल बनकर आए हैं और 'तौरात' की तस्दीक करते हैं. उन्हें किताब, हिकमत, तौरात और इंजील की तालीम दी गई.

ईसा (अ.स.) ने दी नबी (स.अ.) की आमद की भविष्यवाणी

प्रोफेसर डॉ. मुहम्मद जियाउर्रहमान आजमी ने अपनी किताब कुरआन मजीद की इन्साइक्लोपीडिया ने कुरआन, बाइबिल के हवाले से दावा किया है कि इस्लामी नजरिये से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम तमाम इंसानों के लिए नहीं बल्कि बनी इसराईल तक सीमित था. यही बात बाइबल की किताब मत्ती (15:24) में भी मिलती है, जहां हजरत ईसा (अ.स.) कहते हैं कि वह इसराईल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजे गए. इसी सिलसिले में कुरआन यह भी बयान करता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी दी, जिनका नाम 'अहमद' होगा. यह जिक्र सूरा अस-सफ्फ की आयत 6 में मौजूद है.

यह भी पढ़ें: Good Friday 2023 : ईसाई- मुसलमान दोनों की है यीशु में आस्था; फिर किस बिंदू पर होता है टकराव