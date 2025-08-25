रबी उल अव्वल-मिलादुन्नबी; जानें इसका असली मकसद और इस्लामी विरासत में अहमियत?
रबी उल अव्वल-मिलादुन्नबी; जानें इसका असली मकसद और इस्लामी विरासत में अहमियत?

Rabi Ul Awwal 2025: रबी उल अव्वल 2025 की शुरुआत 24 अगस्त से हो चुकी है और 12 रबी उल अव्वल यानी मिलाद-उन-नबी इस बार 5 सितंबर को मनाया जाएगा. यह महीना पैगंबर मोहम्मद (स.अ.व.) की पैदाइश, हिजरत और रहमत से जुड़ी अहम रूहानी यादें लेकर आता है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:39 AM IST

Trending Photos

Rabi Al Awwal and Milad Un Nabi 2025: इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना यूं तो एक तारीख है, लेकिन दिलों में धड़कन बनकर उतरता है. रबी उल अव्वल (Rabi al-Awwal) सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश, हिजरत, इंसाफ, सब्र और मोहब्बत की कहानी का नाम है. ऐसे वक्त में जब 2025 में पूरी दुनिया अंधेरों से जूझ रही है. नफरत, हिंसा और तन्हाई की जंग में उलझी हुई है, तब रबी उल अव्वल एक बार फिर उम्मीद की किरण लेकर आया है.

यह वक्त है उस रहमत को याद करने का है, जिसने इंसानियत को खुदा का रास्ता दिखाया और सीरत की उस रौशनी को अपनाने का जो आज भी हर दिल की रहनुमाई कर सकती है. इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना रबी उल अव्वल एक बार फिर अपनी पाकीजा रौशनी के साथ दस्तक दे चुका है. 24 अगस्त की शाम को शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने ऐलान किया कि इतवार (29 सफर) को रबी-उल-अव्वल का चांद नजर आ गया है.

इसके बाद इस्लाम के सबसे पवित्र और मुबारक मौकों में से एक मिलाद-उन-नबी की तारीख भी तय हो गई. इस साल यह खास दिन जुमा के दिन 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा. इसी दिन इंसानियत और शांति के अलमबरदार आखिरी नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश हुई थी. इस दिन को ईद मीलादुन्नबी (Mawlid un-Nabi) भी कहा जाता है.

रबी उल अव्वल का मतलब क्या है?

अरबी में 'रबी' का अर्थ है बहार (Spring) और 'अव्वल' का मतलब है पहला. यानी 'रबी उल अव्वल' का शाब्दिक अर्थ होता है, 'पहली बहार.' इस महीने को इस्लामी इतिहास में महीने पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अलावा हिजरत, मस्जिद-ए-क़ुबा की तामीर के अलावा कई ऐतिहासिक रूहानी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है.

इसके साथ ही यह महीना हिजरत (मक्का से मदीना का सफ) की याद भी दिलाता है, जो इस्लामी इतिहास का एक अहम मोड़ था. मदीना पहुंचकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद 'मस्जिद-ए-क़ुबा' की बुनियाद रखी, जो एक इबादतगाह से बढ़कर उम्मत की एकता और तामीर का प्रतीक बनी.

नबी की शान में कुरआन ने क्या कहा?

क़ुरान-ए-पाक में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रहमत को कई आयातों में बयान किया गया है, जो इस बात का सबूत हैं कि उनकी जिंदगी महज एक नबी की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का नूर है. अल्लाह तआला फरमाता है, "और हमने आपको नहीं भेजा, मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर." (सूरह अल-अंबिया 21:107). यह आयत न सिर्फ उनकी रहमत की तस्दीक करती है बल्कि यह भी बताती है कि उनकी पैगंबरी किसी एक दौर या कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक के लिए है.

दूसरी जगह फरमाया गया, "(पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में से आखिरी." (सूरह अहज़ाब 33:40). यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और वही आखिरी रसूल हैं जिनका पैगाम कयामत तक बाकी रहेगा. फिर उम्मत को यह भी बताया गया कि अगर उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर हक और सच की राह चाहिए, "तो तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ) बेहतरीन मिसाल हैं. (सूरह अहज़ाब 33:21)।

इन तमाम आयातों का लब्बोलुआब यही है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझना, अपनाना और उस पर अमल करना ही हर मुसलमान की असल कामयाबी है, क्योंकि वही सबसे मुकम्मल इंसान थे और उनकी ज़िंदगी हर दौर, हर हालात और हर इंसान के लिए हिदायत का नमूना है, यही वहजह है कि दूसरे धर्म के लोग भी पैगंबर मोहम्मद की सीरत से प्रभावित नजर आते हैं.

मिलाद क्यों मनाया जाता है?

12 रबी उल अव्वल को मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके जरिये द् माविलद-उन-नबी के रूप में मनाया जाता है. इस मौके पर कुछ इलाकों में जुलूस, नाते शरीफ, खैरात और महफिलें होती हैं. वहीं, कुछ मुस्लिम इसे सादगी से मनाते हैं. सीरत पर तदब्बुर और दुरूद-ओ-सलाम के साथ।

कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मिलाद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जताने का एक तरीका है, जबकि कुछ इसे नवाचार (बिदअत) मानते हैं. लेकिन पैगंबर की याद, उनका ज़िक्र और उनकी सीरत को अपनाना, हर मुसलमान के लिए अहम है , चाहे तरीका जो भी हो।

रबी उल अव्वल की बरकतें क्या हैं?

इस मुकद्दस महीने में सबसे पहली और अहम बरकत है रुहानी ताजगी, जो दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने पर हासिल होती है. जितना ज्यादा हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, उतना ही दिल और रूह पाक होती है. दूसरी बड़ी बरकत है रहमदिली के काम, जैसे जरूरतमंदों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, कपड़े देना और किसी भी तरह से मदद करना इस महीने की सच्ची रूह को जिंदा करता है.

इसके साथ ही उम्मत की एकता भी इसी महीने से मजबूत होती है, जब मुसलमान एक साथ बैठते हैं. सीरत की महफिलें सजती हैं और दिलों को जोड़ने वाले आयोजन होते हैं. आखिर में सबसे अहम बात है सीरत से सीख लेना. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उसूलों को समझना और उन्हें अपने अमल में लाकर अपने किरदार को संवारना. यही रबी उल अव्वल की असल बरकतें हैं, जो हमें दुनियावी और आखिरत के कामयाबी की राह दिखाती है.

ये भी पढ़ें: चांद ने दी रहमत की खबर, 25 अगस्त से रबी-उल-अव्वल का आगाज; जानें कब है मिलाद-उन-नबी?

 

Raihan Shahid

