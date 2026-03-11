रायबरेली में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से रचाई शादी, ऐमन बनी कृतिका

Advertisement
Raebareli Viral Video: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक मुस्लिम महिला ऐमन अहमद ने एक हिंदू पुरुष से मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. शादी के बाद महिला ने अपना नाम बदलकर कृतिका रख लिया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:09 PM IST

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी की. कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. महिला ने अपना नाम ऐमन अहमद बताया. शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर कृतिका रख लिया. मंदिर में हुई शादी में पांच से ज़्यादा लोग मौजूद थे. सभी ने कपल को आशीर्वाद दिया.

दरअसल, ऐमन अहमद रायबरेली जिले के लालगंज थाना इलाके के सेमरपहा गांव की रहने वाली है. बताया जा रहा है कि वह करीब पांच साल से गांव के ही एक लड़के शिवम के साथ रिलेशनशिप में थी. वे एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे और शादी करना चाहते थे. परिवार और समाज के दबाव के कारण वे अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं कर पा रहे थे. इसी बीच, लड़की हाल ही में 18 साल की हो गई. बालिग होने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया है.

दोनों ने की शादी
दोनों ने रायबरेली के ऐहार में बाल्हेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर ली. मंदिर में सभी रस्मों के साथ शादी हुई, जहां उन्होंने एक-दूसरे को माला पहनाई और साथ में जिंदगी बिताने का वादा किया. शादी के बाद ऐमन अहमद ने अपना नाम बदलकर कृतिका रख लिया. नई शादीशुदा जोड़ी का कहना है कि वे लंबे समय से एक-दूसरे से प्यार करते हैं और अब शादी करके बहुत खुश हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ करीबी रिश्तेदारों को उनके रिश्ते के बारे में पहले से पता था.

शादी को लेकर क्यों है बवाल
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें अलग-अलग धर्मों के युवक-युवतियों के बीच शादी की खबरें सामने आती हैं. कुछ मामलों में हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती दिखती है, तो कुछ मामलों में मुस्लिम महिला हिंदू लड़के से शादी करती दिखती है.

यह भी पढ़ें:- ‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

UP NewsRaebareli Viral Videoraebareli newsRaebareli interfaith marriage

