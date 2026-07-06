/रवि कुमार के परिवार के लिए देवदूत बनीं शाहीन, जान जोखिम में डालकर घायलों को निकाला सुरक्षित

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Raebareli Road Accident: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है. वह भी ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान के अलावा अलग-अलग वजहों से निशाना बनाया जा रहा है. यहां एक मुस्लिम महिला शाहीन ने ऐसी बहादुरी और इंसानियत दिखाई कि वह सड़क हादसे में फंसे एक परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुई.
यह पूरा मामला रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के सबीसपुर चौराहे का है. जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज के सिसवा गांव के रहने वाले रवि कुमार अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ जा रहे थे. सफर के दौरान अचानक रवि कुमार को नींद आ गई और इसी लापरवाही की वजह से उनकी कार बेकाबू होकर एक खाई में गिर गई.
यह हादसा इतना खौफनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. कारसवार लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला, और सभी लोग अंदर ही फंसे रह गए. हादसे के मौके पर अफरा तफरी मच गई. घायलों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, ठीक उसी समय शाहीन आगे बढ़ीं और फिर वह हुआ जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
शाहीन नाम की मुस्लिम औरत ने बिना देर किए हालात को समझा और तुरंत अपने पति के साथ राहत कार्य में जुट गईं. शाहीन ने बहादुरी दिखाते हुए सबसे पहले कार का शीशा तोड़ा और एक-एक कर सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में मदद की. उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ घायलों को महफूज जगह तक पहुंचाया और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दी. मुतास्सिरीन के साथ शाहीन इतने हुस्न सलूक के साथ पेश आईं, जैसे वह सभी लोग उनके अपने ही परिवार के मेंबर हों.
इतना ही नहीं, शाहीन ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया, साथ ही राहत और बचाव की सरगर्मियां तेज कर दिया. घायलों में शामिल एक छोटे बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में लेकर गले से लगाया और उसे थपकी देते हुए लगातार शांत रखने की कोशिश की. वह बच्चे को संभालते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचीं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-सीएचसी तक उसके साथ रहीं.
इस हादसे में एक दुखद पहलू भी सामने आया. कार में सवार रवि कुमार के पिता को डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया. वहीं परिवार के बाकी छह सदस्य, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद शाहीन की इस बहादुरी और इंसानियत की हर तरफ तारीफ हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जिस तरह बिना किसी डर के जान बचाने का काम किया, वह इलाके के लिए एक बड़ी मिसाल है.