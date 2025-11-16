Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3005940
Zee SalaamIndian Muslim

रायबरेली: अंतरधार्मिक शादी पर हिंदू संगठनों का ड्रामा; परिवार की मर्जी, फिर भी रुकवाई शादी

Raebareli News: रायबरेली में हिंदू संगठनों मे अंतरधार्मिक शादी को लेकर भारी हंगामा किया है. खास बात यह है कि दोनों परिवार इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन ये संगठन शादी में खलल डालने के लिए पहुंच गए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 11:36 AM IST

Trending Photos

रायबरेली: अंतरधार्मिक शादी पर हिंदू संगठनों का ड्रामा; परिवार की मर्जी, फिर भी रुकवाई शादी

Raebareli News: रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडौली में स्थित एक होटल में उस समय तनाव के हालात बन गए जब एक बालिग मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती अपने परिजनों की मौजूदगी में शादी करने पहुंचे. जैसे ही अंतरधार्मिक विवाह की जानकारी क्षेत्र में फैली, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और शादी रुकवाने की कोशिश करने लगे.

मिया-बीवी राज़ी तो क्या करेगा हिंदू संगठन?

जानकारी के मुताबिक, महाराजगंज कोतवाली इलाके के कैर गांव की रहने वाली सपना यादव बिहार निवासी जलालुद्दीन से शादी कर रही थीं. शादी के लिए दोनों परिवार होटल पहुंचे थे. हालांकि लड़की के चाचा इस विवाह के खिलाफ थे. उन्होंने 12 नवंबर को महाराजगंज कोतवाली में अपनी भतीजी, भाई, भाभी और युवक जलालुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

होटल में हिंदू संगठनों का हंगामा

शनिवार को जब सपना और जलालुद्दीन अपने परिजनों के साथ शादी करने पहुंचे, तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता होटल में पहुंचकर विरोध करने लगे. हालात बिगड़ती देख होटल में हंगामा होने लगा. हंगामे की जानकारी पर हरचंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. लेकिन विवाद बढ़ता देख होटल संचालक ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइट बंद कर दी और शादी की रस्म रुकवा दी.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल मैनेजमेंट ने लाइटें की बंद

इसके बाद होटल प्रबंधन ने दोनों पक्षों से होटल छोड़ने का आग्रह किया. लाइट बंद होने और माहौल तनावपूर्ण होने के कारण शादी बीच में ही रुक गई और दोनों पक्ष होटल छोड़कर चले गए. पुलिस ने मामले पर कहा कि दोनों युवक-युवती बालिग हैं और कानूनन शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं. पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कपल का कहना है कि कुछ भी हो जाए वह एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Raebarelimuslim newshindi news

Trending news

Delhi
Delhi Blast में बेगुसराय के मुस्लिम शख्स की भी हुई मौत, लाश देख कुनबे में मचा कोहराम
Delhi
Delhi Blast: अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी i20, नया CCTV हो रहा वायरल
Bengaluru
Bengaluru: Ultrasound कराने गई मुस्लिम महिला का यौन शोषण, आरोपी जयकुमार घूम रहा आजाद
Delhi Blast Update accused umar living in nuh haryana till 10 days before of attack
Delhi Blast के 10 दिन पहले तक नूह में था आरोपी उमर, पुलिस ने मकान मालिक को धरा
Akbaruddin Owaisi
थक गया हूं, अब चाहता हूं आराम- Akbaruddin Owaisi का बड़ा बयान, क्या छोड़ेंगे सियासत?
Kerala
Kerala: मुस्लिम बच्ची का रेप करने वाले BJP नेता को उम्रकैद, 4 साल बाद मिल इंसाफ
gaza
Gaza Flood: फिलिस्तीनियों पर अब कुदरत का कहर, कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ जैसे हालात
Indonesia News
मध्य जावा में मौत का कहर; भारी बारिश और भूस्खलन में 11 की मौत, दर्जनों लापता
Pakistan News
Pak में 27वें संशोधन ने हिला दी न्यायपालिका की नींव, SC-HC के जजों ने सौंपा इस्तीफा
UP News
नरसिंहानंद के जहरीले बयान पर हंगामा! मौलाना शहाबुद्दीन ने लगाई लताड़, जानें क्या कहा