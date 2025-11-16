रायबरेली: अंतरधार्मिक शादी पर हिंदू संगठनों का ड्रामा; परिवार की मर्जी, फिर भी रुकवाई शादी

Raebareli News: रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डिडौली में स्थित एक होटल में उस समय तनाव के हालात बन गए जब एक बालिग मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवती अपने परिजनों की मौजूदगी में शादी करने पहुंचे. जैसे ही अंतरधार्मिक विवाह की जानकारी क्षेत्र में फैली, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और शादी रुकवाने की कोशिश करने लगे.

मिया-बीवी राज़ी तो क्या करेगा हिंदू संगठन?

जानकारी के मुताबिक, महाराजगंज कोतवाली इलाके के कैर गांव की रहने वाली सपना यादव बिहार निवासी जलालुद्दीन से शादी कर रही थीं. शादी के लिए दोनों परिवार होटल पहुंचे थे. हालांकि लड़की के चाचा इस विवाह के खिलाफ थे. उन्होंने 12 नवंबर को महाराजगंज कोतवाली में अपनी भतीजी, भाई, भाभी और युवक जलालुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

होटल में हिंदू संगठनों का हंगामा

शनिवार को जब सपना और जलालुद्दीन अपने परिजनों के साथ शादी करने पहुंचे, तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता होटल में पहुंचकर विरोध करने लगे. हालात बिगड़ती देख होटल में हंगामा होने लगा. हंगामे की जानकारी पर हरचंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. लेकिन विवाद बढ़ता देख होटल संचालक ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइट बंद कर दी और शादी की रस्म रुकवा दी.

होटल मैनेजमेंट ने लाइटें की बंद

इसके बाद होटल प्रबंधन ने दोनों पक्षों से होटल छोड़ने का आग्रह किया. लाइट बंद होने और माहौल तनावपूर्ण होने के कारण शादी बीच में ही रुक गई और दोनों पक्ष होटल छोड़कर चले गए. पुलिस ने मामले पर कहा कि दोनों युवक-युवती बालिग हैं और कानूनन शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं. पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कपल का कहना है कि कुछ भी हो जाए वह एक दूसरे से शादी जरूर करेंगे.