Raebareli News: कुल्हड़ बनाने वाले कारीगर शहीद को GST विभाग ने थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस

Raebareli GST Notice Case: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करने वाले एक कुम्हार को GST डिपार्टमेंट से 1.25 करोड़ से ज़्यादा का नोटिस मिला, जिससे हंगामा मच गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करने वाले एक कुम्हार को GST डिपार्टमेंट ने 1.25 करोड़ का नोटिस भेजा है. नोटिस मिलने के बाद पीड़ित और उसका परिवार गहरे सदमे में है. पीड़ित का कहना है कि वह अनपढ़ है और सिर्फ अपना पुश्तैनी काम करता है, उसका किसी बड़े बिजनेस या फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रायबरेली के रघुवीरगंज बाज़ार के रहने वाले मोहम्मद शहीद, मरहूम मदार बख्श के बेटे हैं और सालों से मिट्टी के बर्तन, गिलास और खिलौने बनाकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं. हाल ही में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, वैशाली प्रभा मंडल, हाजीपुर की तरफ से उन्हें ₹1,25,297 का नोटिस भेजा गया. नोटिस देखकर वह हैरान रह गए और उनका परिवार भी डर गया.
शहीद को है साजिश की आशंका
मोहम्मद शहीद का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी कोई कंपनी या फर्म नहीं बनाई, न ही उन्होंने कभी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया है. उनका कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका पैन कार्ड नंबर GST डिपार्टमेंट के पास कैसे पहुंच गया. वह सिर्फ पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है.
पीड़ित ने न्याय की मांग की
पीड़ित ने प्रशासन से मदद की अपील की है और नोटिस की जांच करके उसे वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि वह किसी भी हालत में इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें सरकार या प्रशासन से मदद नहीं मिली, तो उनका घर बेचना भी मुमकिन नहीं होगा. परिवार वालों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और अचानक इतना बड़ा नोटिस मिलने के बाद वे मानसिक तनाव में हैं. स्थानीय लोगों ने भी मामले की जांच और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है.