दिनदहाड़े कत्ल से दहल उठी रायबरेली, बेटी के सामने मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या

Raebareli Madarsa Teacher Murder Case: रायबरेली में मदरसा टीचर मुर्तजा हुसैन की दिनदहाड़े हत्या ने जिले में सनसनी फैला दी है. बेटी के सामने हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जबकि पुलिस पुरानी रंजिश और अवैध हथियार फैक्ट्री से जुड़े एंगल की जांच कर रही है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:35 PM IST

Raebareli News Today: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार (12 दिसंबर) को दिनदहाड़े एक मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना के बाद मुसलमानों की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की टीचर की पहचान 45 साल के मुर्तजा हुसैन के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, मदरसा टीचर मुर्तजा हुसैन अपनी नवविवाहित बेटी इशरत जहां को उसके ससुराल से लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. यह वारदात डीह थाना क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हुई. आरोप है कि रास्ते में 6 से 7 हमलावरों ने उनकी बाइक रोक ली. इस दौरान आरोपियों ने मुर्तजा की बेटी के साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर मुर्तजा को पिस्टल से सिर में गोली मार दी. 

गोली लगने से मुर्तजा की मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक की बेटी इशरत जहां ने पुलिस को बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों ने उन्हें घेर लिया और जबरन बाइक रुकवाई. इशरत के मुताबिक, "बदमाशों ने पहले मेरे पिता को पीटा, जब मैंने बीच-बचाव किया तो मुझे जमीन पर गिरा दिया और भगा दिया. इसके बाद उन्होंने मेरे पिता के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई."

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इशरत जहां की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने मृतक के भतीजे मोहम्मद तौसीफ के हवाले से दावा किया कि हमलावरों को शक था कि मुर्तजा हुसैन ने हाल ही में उनके घर के पास पकड़ी गई एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री की सूचना पुलिस को दी थी. इस फैक्ट्री पर हुई छापेमारी में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे आरोपी चलाते थे. पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है.

रायबरेली अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने बताया कि इशरत जहां की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में अय्यूब, जब्बार, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद नईम, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद रफीक के नाम शामिल हैं. उन्होंने कहा, "हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं."

घटना के बाद सर्किल ऑफिसर समेत सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. पुलिस ने दावा किया है कि इलाके में हालात नियंत्रण में हैं. आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और अवैध हथियार फैक्ट्री से जुड़े कथित लिंक की भी गहनता से जांच की जा रही है.

Salaam Tv Digital Team

UP Newsraebareli newsmuslim news

