Raebareli: दबोचा गया पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पोस्ट करने वाला शख्स; 2 और को किया गिरफ्तार

Raebareli News: पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल खराब करने के आरोप में अलग-अलग थानों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक शख्स वह भी है जिसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाप टिप्पणी की थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

पुलिस ने की जनता से अपील

इसके साथ ही रायबरेली पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या अभद्र भाषा वाली पोस्ट न करें, जानकारी के अनुसार, हाल ही में नगर पुलिस ने जाति के आधार पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट के मामले में महेश मौर्य और वीनू दमौरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की जांच के दौरान सचिन तिवारी नामक शख्स का पता लगा था . पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी लेकिन वह फरार चल रहा था. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि सचिन तिवारी ने कई बार सोशल मीडिया पर रायबरेली पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी. इससे पहले उसने पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर पोस्ट भी वायरल की थी.

फुल एक्शन में है पुलिस!

गुरुवार को शहर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसी तरह, औंचहार पुलिस ने चुनावी रंजिश के तहत सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने और मारपीट करने के आरोप में कमालपुर निवासी अमन सिंह पुत्र गया प्रसाद को गिरफ्तार किया. उधर, सलोन को तुआली इलाके के रहने वाले पेटू यादव उर्फ ​​सुनील यादव को भी गिरफ्तार किया है. उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अनुचित तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. रायबरेली पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी अनैतिक या भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.