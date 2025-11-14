Raghunathpur Election Result 2025: शहाबुद्दीन परिवार की विरासत पर जनता का फैसला आज

Raghunathpur Election Result 2025: सीवान की रघुनाथपुर सीट भी इन चुनावों में चर्चा में रही है और आज इस सीट पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है. कुछ ही घंटों में तस्वीरें साफ होने लगेंगी.
Raghunathpur Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज आने वाले हैं और सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट (संख्या 108) उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है. इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार और शहाबुद्दीन के सहाबज़ादे ओसामा की किस्मत का फैसला आज होने वाला है. पहले फेज में हुई वोटिंग के बाद अब मतगणना की घड़ी आ चुकी है और यह साफ होगा कि इस सीट पर जनता का भरोसा किस उम्मीदवार के पक्ष में गया है. ओसामा का मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार से है.
रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सीवान लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इसमें रघुनाथपुर और हुसैनगंज प्रखंड शामिल हैं, जबकि हसनपुरा प्रखंड की कुछ पंचायतें भी इसके दायरे में आती हैं. यह सीट जनरल कैटेगरी के लिए है. इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और प्रवासी आय पर आधारित है.
इस बार RJD ने 31 साल के ओसामा शहाब को टिकट दिया है. वह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनकी उम्मीदवारी ने इस सीट को राजनीतिक रूप से और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया है. ओसामा के शपथपत्र के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और उन पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पहले फेज की वोटिंग के दौरान रघुनाथपुर में लगभग 61.45% मतदान दर्ज किया गया था, जिसे सामान्य से बेहतर माना जा रहा है.
- रघुनाथपुर को RJD का मजबूत गढ़ माना जाता है.
- ओसामा की एंट्री ने चुनाव को चर्चा का केंद्र बना दिया है.
- मुस्लिम और यादव मतदाता इस सीट के सामाजिक समीकरण को प्रभावित करते हैं.
- स्थानीय मुद्दों में सड़क, सिंचाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रवासी श्रमिकों की समस्या प्रमुख रही है.
2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का दबदबा साफ दिखाई दिया था. इस सीट से हरि शंकर यादव (RJD) ने 67,757 वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की थी. एलजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिले थे. वहीं, RJD की जीत का मार्जिन 17,965 वोट था.