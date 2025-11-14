Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3001283
Zee SalaamIndian Muslim

Raghunathpur Election Result 2025: शहाबुद्दीन परिवार की विरासत पर जनता का फैसला आज

Raghunathpur Election Result 2025: सीवान की रघुनाथपुर सीट भी इन चुनावों में चर्चा में रही है और आज इस सीट पर खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है. कुछ ही घंटों में तस्वीरें साफ होने लगेंगी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 14, 2025, 06:41 AM IST

Trending Photos

Raghunathpur Election Result 2025: शहाबुद्दीन परिवार की विरासत पर जनता का फैसला आज

Raghunathpur Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आज आने वाले हैं और सीवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट (संख्या 108) उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है. इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार और शहाबुद्दीन के सहाबज़ादे ओसामा की किस्मत का फैसला आज होने वाला है. पहले फेज में हुई वोटिंग के बाद अब मतगणना की घड़ी आ चुकी है और यह साफ होगा कि इस सीट पर जनता का भरोसा किस उम्मीदवार के पक्ष में गया है. ओसामा का मुकाबला जेडीयू के विकास कुमार से है.

रघुनाथपुर विधानसभा सीट

रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सीवान लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इसमें रघुनाथपुर और हुसैनगंज प्रखंड शामिल हैं, जबकि हसनपुरा प्रखंड की कुछ पंचायतें भी इसके दायरे में आती हैं. यह सीट जनरल कैटेगरी के लिए है. इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और प्रवासी आय पर आधारित है.

2025 चुनाव में कौन आमने-सामने?

इस बार RJD ने 31 साल के ओसामा शहाब को टिकट दिया है. वह पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और उनकी उम्मीदवारी ने इस सीट को राजनीतिक रूप से और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया है. ओसामा के शपथपत्र के अनुसार उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है और उन पर दो आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले फेज की वोटिंग के दौरान रघुनाथपुर में लगभग 61.45% मतदान दर्ज किया गया था, जिसे सामान्य से बेहतर माना जा रहा है.

क्यों अहम है यह सीट?

- रघुनाथपुर को RJD का मजबूत गढ़ माना जाता है.
- ओसामा की एंट्री ने चुनाव को चर्चा का केंद्र बना दिया है.
- मुस्लिम और यादव मतदाता इस सीट के सामाजिक समीकरण को प्रभावित करते हैं.
- स्थानीय मुद्दों में सड़क, सिंचाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रवासी श्रमिकों की समस्या प्रमुख रही है.

पिछले चुनाव का समीकरण

2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का दबदबा साफ दिखाई दिया था. इस सीट से हरि शंकर यादव (RJD) ने 67,757 वोट हासिल करते हुए जीत हासिल की थी. एलजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिले थे. वहीं, RJD की जीत का मार्जिन 17,965 वोट था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

RaghunathpurRaghunathpur Result 2025muslim news

Trending news

bihar
Bihar Election Result 2025 Live: ओसामा शहाब समेत इन मुस्लिम नेताओं की होगी जीत या खिल जाएगा कमल, जानें पल-पल का अपडेट
red fort blast
दिल्ली ब्लास्ट में घायल बिलाल ने LNJP में तोड़ा दम, इलाज के दौरान मौत से मचा सन्नाटा
Pakistan News
PAK News: सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने 27वें संशोधन के विरोध में इस्तीफा दिया
Al Falah University News
दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से AIU ने तोड़ा नाता, रद्द कर दी सदस्यता
Bangladesh news
क्या शेख हसीना को मिलेगी फांसी? जानिए किन मामलों में तय हो सकती है सजा
Pakistan News
पाकिस्तान का फिर बदला संविधान, राष्ट्रपति जरदारी ने 27वें संशोधन विधेयक को दी मंजूरी
Sanjauli Mosque Controversy
संजौली मस्जिद में मुसलमानों को नहीं पढ़ने देंगे जुमे की नमाज, हिंदू संगठन की धमकी
pakistan afghanistan tension
हर गलती का ठीकरा अफगानिस्तान पर क्यों? पाकिस्तान के किस बात पर भड़का तालिबान
Omar Abdullah on Delhi Blast
'हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है', Delhi Blast पर बोले जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्लाह
Pakistan News
तीन दिन से ‘खामोश’ है बलूचिस्तान, पाकिस्तान ने फिर किया इंटरनेट बंद; ऑनलाइन...'