Osama Shahab Raghunathpur से मारेंगे बाज़ी, JDU के उम्मीदवार को पछाड़ा?

Raghunathpur Vidhan Sabha Result 2025: रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव में वही होता दिख रहा है जिसकी राजनीतिक जानकारों ने उम्मीद की थी. शहाबुद्दीन के सहाबज़ादे और आरजेडी के कैंडिडेट इस सीट से आगे चल रहे हैं. जिस वक्त ये खबर लिखी जा रही है उस वक्त वह जेडीयू के कैंडिडेट से 1376 वोटों से आगे चल रहे हैं.

रघुनाथपुर विधान सभा सीट से आगे हैं ओसामा

इस सीट से ओसामा के खिलाफ आरजेडी के विकाश कुमार सिंह, जन सुराज पार्टी के राहुल कीर्ति, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कुमार संतोष सिंह और जनशक्ति जनता दल से पशुपति नाथ चतुर्वेदी खड़े हैं. इसके साथ बी दो इंडीपेंडेंट उम्मीदवार हैं.

बीजेपी ने ओसामा के खिलाफ किया था जमकर कैंपेन

ओसामा शहाब के खिलाफ बीजेपी ने जमकर कैंपेन किया था. उन्हें एक गैंगस्टर का बेटा बताते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा गया. हालांकि, ओसामा को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग और लोगों को मुतास्सिर करने पर अपना ध्यान फोकस किया.

आरजेडी ने खेला ओसामा पर दाव

ओसामा शहाब दसवीं तक पढ़े हैं और सोशल वर्क करते हैं. इसे आरजेड़ी की अहम सीटों में गिना जाता है. इसी वजह से इस बार पार्टी ने ओसामा पर अपना दाव खेला है. 2020 में भी रघुनाथपुर से आरजेडी के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी. उन्होंने 67,757 वोट हासिल किए थे. वहीं एलजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह को 49,792 वोट मिले थे. आरजेडी का मार्जिन 17,965 वोटों का था.

रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर जबरदस्त मतदान

इस बार बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग देखने को मिली थी. इसी तरह रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर भी पहले फेज की वोटिंग के दौरान 61.45% मतदान दर्ज किया गया था. जिसे सामान्य से बेहतर माना जा रहा है. उधर बीजेपी में एनडीए की बढ़त देखी जा रही है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार सीएम बनने वाले हैं.