Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2891824
Zee SalaamIndian Muslim

Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील

Rahul Gandhi in Munger: राहुल गांधी मुंगेर में मौजूद खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे हैं. उन्होंने इस दौरान कई उलेमा से मुलाकात की और भीड़ ने उनसे एक बड़ी अपील कर दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 22, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील

Rahul Gandhi in Munger: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंगेर में मौजूद खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी भीड़ उन्हें देखने और उनसे मुलाकात करने के लिए इकट्ठा हो गई. इस दौरान स्थानीय लोकल फिगर मौके पर मौजूद रहे. जिनमें, मोहम्मद शाहवाज आलम, मोहम्मद रईश आलम, खालिद सुल्तान रहमानी और मोहम्मद इस्लाम रहमानी शामिल थे.

लोग बोले AIMIM करे गठबंधन

सभा में शामिल अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं ने एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी को INDIA गठबंधन में शामिल होने की मांग कर डाली. लोगों का कहना है कि अगर ओवैसी को शामिल नहीं किया गया, तो गठबंधन को भारी चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सभा में बड़ी तादाद में ओवैसी समर्थक भी मौजूद थे. उन्होंने यह साफ किया कि यदि एआईएमआईएम को गठबंधन से बाहर रखा गया, तो अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन पूरी तरह ओवैसी की ओर चला जाएगा.

माइनोरिटी की दिक्कतों को किया जा रहा है नजरअंदाज

मौजूद भीड़ ने नाराज़गी जताई कि 20 फीसद आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय INDIA गठबंधन में उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं पा रहा है. उन्होंने गठबंधन पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ 2% वोट बैंक वाले नेता मुकेश सहनी को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं. इस यात्रा का मकसद कथित मतदाता धोखाधड़ी से जुड़ी चिंताओं को उठाना है. 16 दिनों की यह यात्रा वोटर्स लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और विपक्षी नेताओं के मुताबिक 'वोट चोरी' के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए निकाली गई है. यह यात्रा 20 जिलों में 1,300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी और 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के लखीसराय में 'वोटर अधिकार यात्रा' में हिस्सा लिया. यह यात्रा आगामी राज्य चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ निकाली जा रही है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Rahul Gandhirahul gandhi in biharMunger

Trending news

Rahul Gandhi
Munger की रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी, मुसलमानों ने कर डाली बड़ी अपील
CM Nitish Kumar Muslim Cap
इमरान प्रतापगढ़ी का नीतीश पर तंज; बोले, नीतीश को सिर्फ टोपी पहनाने का आदेश
UP News
योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिखाया आईना! श्रावस्ती के 30 मदरसों से हटाई पाबंदी
Assam
Assam सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के लोग नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड
Actress Swara Bhaskar suport Palestin
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने दिखाया हिम्मत, गाजा के समर्थन में कह दी बड़ी बात..
syria
Syria में फिर बिगड़ रहे हैं हालात, बाज़ नहीं आ रहे हैं सियासी लीडर्स
Nurse
नर्स ने बच्चे के कान में दी ऐसी अज़ान, मदहोश हो गए लोग; देखें Viral Video
Israel
Israel: क्या चाहते हैं इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? अब दे दिए बड़े आदेश
gaza
Gaza में मरने वालों में 83 फीसद आम नागरिक: इजराइली रिपोर्ट
Haryana news
जुनैद मॉब लिंचिंग केस में हाईकोर्ट सख्त; मुख्य आरोपी नरेश की जमानत अर्जी खारिज
;