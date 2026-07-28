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झुग्गियों से निकले आंदोलनकारी मोहम्मद इरफान से मिले राहुल गांधी, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए थे वायरल

Rahul Gandhi Meet Mohammad Irfan: मोहम्मद इरफान जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आए. औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद उनकी सामाजिक और राजनीतिक समझ ने लोगों को प्रभावित किया. राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनकी सराहना की और उन्हें देश के युवाओं की उम्मीद बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 28, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:24 AM IST
झुग्गियों से निकले आंदोलनकारी मोहम्मद इरफान से मिले राहुल गांधी, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए थे वायरल

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