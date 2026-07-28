/झुग्गियों से निकले आंदोलनकारी मोहम्मद इरफान से मिले राहुल गांधी, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए थे वायरल

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Rahul Gandhi Meet Mohammad Irfan: पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन से मोहम्मद इरफान नाम का एक मुस्लिम नौजवान अपनी राजनीतिक, सामाजिक और दीगर मुद्दों पर बेहतर समझ को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इरफान ने कभी औपचारिक तालीम नहीं ली, इसके बावजूद बेहद ही जागरूक नागरिक हैं और बकौल उनके वह पिछले 15 सालों से जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इरफान से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (LOP) राहुल गांधी ने सोमवार को मुलाक़ात की. राहुल ने मुलाकात के दौरान अपनी बहन सांसद प्रियांका गांधी से फोन पर बात करवाई. इरफान हर इंटरव्यू में गरीब, मजदूर, किसान, ग्रामीण और शहरी स्लम में रहने वाले लोगों और उनके आर्थिक, सामाजिक तकलीफों को दूर करने की बात को दोहरा रहे हैं. साथ ही मुल्क के सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को बेहतर और खूबसूरत बनाए.
इरफ़ान हाल ही में जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की वजह से चर्चा में आए थे. राहुल गांधी ने कहा कि देश के बारे में इरफ़ान का नज़रिया यह दिखाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके नौजवान हैं. इरफ़ान के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए गांधी ने हिंदी में लिखा, "मैंने इरफ़ान से मुलाक़ात की. दिल्ली के एक स्लम इलाके का रहने वाला एक नौजवान, जिसकी सोच उसके हालात से तय नहीं होती. संविधान के बारे में उसकी समझ, देश के प्रति उसका नज़रिया और सीखने की उसकी उत्सुकता यह दिखाती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके नौजवान हैं."
उन्होंने कहा कि इरफ़ान जैसे लाखों नौजवान मुल्क की "असली उम्मीद" हैं. उन्होंने कहा, "वे जिज्ञासु और संवेदनशील हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं." NEET विवाद को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान इरफ़ान ने काफ़ी ध्यान खींचा था, जब सोशल मीडिया पर उनका संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए और संवैधानिक मूल्यों के बारे में बात करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद 25 जुलाई को यह आंदोलन वापस ले लिया गया था.