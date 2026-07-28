/झुग्गियों से निकले आंदोलनकारी मोहम्मद इरफान से मिले राहुल गांधी, जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुए थे वायरल

Rahul Gandhi Meet Mohammad Irfan: पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर चले छात्र आंदोलन से मोहम्मद इरफान नाम का एक मुस्लिम नौजवान अपनी राजनीतिक, सामाजिक और दीगर मुद्दों पर बेहतर समझ को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इरफान ने कभी औपचारिक तालीम नहीं ली, इसके बावजूद बेहद ही जागरूक नागरिक हैं और बकौल उनके वह पिछले 15 सालों से जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इरफान से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (LOP) राहुल गांधी ने सोमवार को मुलाक़ात की. राहुल ने मुलाकात के दौरान अपनी बहन सांसद प्रियांका गांधी से फोन पर बात करवाई. इरफान हर इंटरव्यू में गरीब, मजदूर, किसान, ग्रामीण और शहरी स्लम में रहने वाले लोगों और उनके आर्थिक, सामाजिक तकलीफों को दूर करने की बात को दोहरा रहे हैं. साथ ही मुल्क के सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को बेहतर और खूबसूरत बनाए.