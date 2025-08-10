ECI पर राहुल गांधी के दावे के बाद उठी जांच की मांग, हुसैन दलवई का बड़ा बयान

Allegation on ECI: लोकसभा के अपोजीशन लीडर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए थे. अब उनके इसके बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बयान आया है. उन्होंने जांच कराने की मांग की है.
Allegation on ECI: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं. उनका कहन है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, और फर्जी वोट डाले गए. रविवार को कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने इन्हीं आरोप दोहराते हुए जांच की मांग की है.
कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने आईएएनएस से कहा, "चुनाव आयोग के लोग यह सब जानबूझकर कर रहे हैं. ये संस्थाएं कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहीं और इशारे पर काम कर रही हैं. शरद पवार ने जो कहा है, उसमें बड़ा फैक्ट है और उसकी जांच होनी चाहिए. हमें खुशी है कि राहुल गांधी के उठाए सवाल का समर्थन उद्धव ठाकरे ने भी किया. पूर्व चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने भी कहा है कि इन बातों की जांच जरूरी है. राहुल गांधी ने सारे सबूत देकर जांच की मांग की है, फिर भी आरोप उन्हीं पर लगाए जा रहे हैं."
उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर बोल रहा है, और भाजपा के लोग भी यही बात कर रहे हैं. राहुल गांधी ने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है, तो भाजपा नेताओं को इसमें क्यों बोलना पड़ रहा है? कहीं न कहीं 'दाढ़ी में तिनका' है."
पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट गिराए जाने को लेकर हुसैन दलवई ने कहा कांग्रेस नेता, "इतने दिन बाद ये बयान क्यों दिया जा रहा है? अगर पाकिस्तान के पांच विमान गिरे थे, तो पहले क्यों नहीं बताया? रक्षा मंत्री एक बात कहते हैं, जबकि दूसरे अधिकारी कहते हैं कि हमें नुकसान भी हुआ था. यह विरोधाभास साफ है."
इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि वह राहुल गांधी ने फैक्ट्स पेश किए हैं, और वह कह रहे हैं कि हलफनामा दो. लेकिन, नियम तो यह है ना कि हलफनामा 30 दिनों के अंदर दिया जाता है.