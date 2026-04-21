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रेलवे की नजरों में चुभने लगी प्रयागराज की 76 साल पुरानी मस्जिद; हटाने का दिया अल्टीमेटम

Railways Issue Notice to Prayagraj Sangmarmar Masjid: उत्तर प्रदेश में एक और ऐतिहासिक मस्जिद पर खतरा मंडराने लगा है. हालांकि, इस बार मस्जिद को हटाने का नोटिस रेलवे ने दिया है. वहीं, मस्जिद कमेटी ने रेलवे के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कानूनी रास्ता अपनाने का ऐलान किया है.  

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:59 PM IST

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प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद
प्रयागराज की संगमरमर मस्जिद

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सियासत पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और अब एक बार फिर निशाने पर आ गई है अकीदत की एक पुरानी इमारत. मामला है के प्रयागराज के सिटी साइड में बनी सफेद संगमरमर की मस्जिद का, जिस पर अब बुल्डोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं. पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिये नमाज को लेकर दिये गए बयान इस बात की पुष्टि करते हैं.  

मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक मस्जिद को अवैध बताते हुए संगमरमर मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में साफ तौर पर दावा किया गया है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी हुई है, इसलिए इसे 27 अप्रैल तक खुद ही हटा लिया जाए. 

नोटिस में यह भी जिक्र किया गया है कि जंक्शन के सिटी साइड में इन दिनों मॉडिफिकेशन (संशोधन) का काम चल रहा है और मस्जिद इस काम में रुकावट बन रही है. रेलवे प्रशासन ने चेतावनी देते हुए नोटिस में यह भी कहा कि अगर तय समय सीमा तक मस्जिद नहीं हटाई गई, तो रेलवे प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा और मस्जिद को हटाने का पूरा खर्च भी इंतजामिया कमेटी से वसूला जाएगा.

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इस कार्रवाई की आशंका के बीच मस्जिद कमेटी ने रेलवे के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. कमेटी का कहना है कि यह नोटिस बेबुनियाद और तथ्यों से परे है. मस्जिद कमेटी के सचिव एम. ए. परवेज के मुताबिक, मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी ही नहीं है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में रेलवे के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब दे दिया गया है.

एम. ए. परवेज ने यह भी साफ किया कि यह मस्जिद किसी शख्स की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. उनके मुताबिक, यह मस्जिद साल 1950 में वक्फ संपत्ति के रूप में विधिवत रजिस्टर्ड की गई थी. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और धरोहर महत्व की इमारत बताते हुए कहा कि 1961 में भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय उप रेल मंत्री शाहनवाज खान के कोशिशों से इसका पुनर्जीवन (जीर्णोद्धार) किया गया था.

मस्जिद पर मंडराते बुल्डोजर के खतरे को देखते हुए कमेटी अब कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में है. सचिव ने साफ कहा कि रेलवे की इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी जाएगी. फिलहाल, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तरक्की के नाम पर क्या ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को हटाना ही एकमात्र रास्ता है. या सिर्फ एक खास तबके धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान ही तरक्की की राह में रोड़ा बनते हैं. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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