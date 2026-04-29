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डेटोनेटर लगाकर सेना की ट्रेन रोकने की साजिश; कोर्ट से साबिर को मिली बड़ी सजा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के खंडवा में सेना की स्पेशल ट्रेन रोकने के लिए पटरियों पर डेटोनेटर लगाने के मामले में रेलवे कोर्ट ने आरोपी रेलवे कर्मचारी साबिर उर्फ शब्बीर को छह साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। इस मामले की जांच में RPF समेत कई एजेंसियां शामिल रही थीं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:59 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पटरियों पर डेटोनेटर लगाकर सेना की एक स्पेशल ट्रेन को रोकने के आरोप वाले मामले में  रेलवे कोर्ट ने  मंगलवार (28 अप्रैल) को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी एक रेलवे कर्मचारी को छह साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह मामला साल 2024 का है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मामले में गवाहों के बयानों और दीगर सबूतों पर सोच-विचार करने के बाद, कोर्ट ने रेलवे ट्रैकमैन साबिर उर्फ ​​शब्बीर को दोषी पाया और उसे रेलवे संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम और रेलवे अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत सज़ा सुनाई है.

कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि आरोपी ने रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद यह अपराध किया. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही सेना की एक स्पेशल ट्रेन 18 सितंबर, 2024 को तब रुक गई, जब डोंगरगांव और सगफटा स्टेशनों के बीच पटरियों पर लगाया गया एक डेटोनेटर फट गय. प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जांच के दौरान, घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े और खोल बरामद किए गए.

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प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि RPF की डॉग स्क्वॉड का हिस्सा रहे 'जेम्स' नाम के एक कुत्ते ने जांच एजेंसियों को रेलवे ट्रैकमैन साबिर की पहचान आरोपी के तौर पर करने में मदद की. उसने घटनास्थल से लगभग आठ किलोमीटर तक सूंघते हुए आरोपी का पता लगाया. पूछताछ के दौरान साबिर ने अपना अपराध कबूल कर लिया. इस जांच में RPF के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राज्य पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) और स्थानीय पुलिस भी शामिल थी. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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