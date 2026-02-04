Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3097860
Zee SalaamIndian MuslimRajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कर दी ये बड़ी मांग

Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कर दी ये बड़ी मांग

Rajasthan Crime News: राजस्थान में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति को एक युवक ने बेरहमी से पीटाई की और वीडियो  बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया. वीडियो वायरल होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर लोगों ने कर दी ये बड़ी मांग

Rajasthan Crime News: राजस्थान के बाड़मेर में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर जमकर आवाज उठाई. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है.

यह मामला बाड़मेर जिले के गड़रारोड थाना क्षेत्र के उतरबा गांव (हीपुरा के पास) का है. यहां बीते में 31 जनवरी 2026 को एक 50 वर्षीय मुस्लिम बुजुर्ग शेरू खान के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुए 36 सेकंड के वीडियो में आरोपी युवक, बुजुर्ग शख्स को जमीन पर बैठाकर उनके सिर पर जूते से वार करते हुए दिख रहा है. वीडियो में बुजुर्ग पानी पी रहे थे, तभी उन्हें लात मारी गई और गालियां देते हुए घर से बाहर निकाल दिया गया.

पीड़ित की शिकायत पर गड़रारोड थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य आरोपी भंवरपुरी (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया. इस सोशल मीडिया यूजर ने इस घटना को लेकर फेसबूक पर लिखा कि गड़रारोड क्षेत्र के उतरबा गाँव में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ असामाजिक तत्व द्वारा की गई मारपीट तथा उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाना न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है, बल्कि हमारी सामाजिक संवेदनाओं और इंसानियत को भी गहरी ठेस पहुँचाने वाला अत्यंत शर्मनाक कृत्य है. उन्होंने लिखा कि ऐसी घटनाएँ समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारे और विश्वास को तोड़ने का काम करती हैं तथा भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस गंभीर मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए दोषियों विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsRajasthan Crime Newsminority newsMuslim Old Man AssaultedToday News

Trending news

muslim news
Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
muslim news
रोडरेज बना मौत का कारण; अमरोहा में जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार
Uttarakhand news
Uttrakhand: मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
Anti Israel Poster In India
Free Palestine के पोस्टर पर बड़ी कार्रवाई, दो फिरंगी पर्यटकों को भारत छोड़ने का आदेश
Pakistan News
बलूच आजादी आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान पर बयान बदलने का आरोप
Sambhal news
‘सरकार खुद नफरत का बना रही है माहौल’, CM योगी-धामी पर भड़के मुस्लिम MP के पिता
muslim news
छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी भीड़ का तांडव, मुस्लिम समुदाय के 6 घरों को किया आग के हवाले
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका के 25 शहरों में जोरदार प्रदर्शन
muslim news
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, आरोपी मौके से फरार
iran us conflict
इजरायल में युद्ध के मूड में नहीं जनता, Iran-US टकराव से दूर रहना चाहते हैं नागरिक