मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिन्दू नेता!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902572
Zee SalaamIndian Muslim

मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिन्दू नेता!

Rajasthan News: राजस्थान में एक मुस्लिम नौजवान को वहां एक स्थानीय पार्षद के पति अंडे का ठेला नहीं लगाने दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं. इस घटना की शिकायत पीड़ित मुस्लिम युवक ने जिला कलेक्टर से की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:31 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिन्दू नेता!

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर शहर में एक मुस्लिम नौजवान को अंडे का ठेला लगाने से अरविंद पाराशर नाम के एक वयक्ति को दिक्कत है, उसने मुस्लिम नौजवान को ठेला न लगाने की हिदायत दी. जिसके बाद पीड़ित मुस्लिम नौजवान ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक आशीष सोनी के साथ जिला कलेक्टर को इस मामले की शिकायत की है. 

पीड़ित आरिफ मोहम्मद का घर उसी अंडे की दुकान से चलता है. आरिफ पिछले डेढ़ वर्षों से ज्ञान विहार कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे अंडे का ठेला लगाता है. वहीं, स्थानीय पार्षद प्रतिभा पाराशर के पति अरविंद पाराशर आरिफ को उस जगह से ठेला लगाने से मना कर रहे हैं. 

पीड़ित आरिफ मोहम्मद ने बताया कि वार्ड नम्बर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर का पति अरविंद पाराशर आए दिन उन्हें ठेला हटाने की धमकी देकर बेवज़ह परेशान करता है. मुल्जिम अरविंद पाराशर आरिफ को नॉन वैंडिंग जोन का हवाला देते हुए ठेला हटाने की धमकी देता है और प्रताड़ित करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी लाइन में अन्य कई ठेले लगते हैं, उन लोगों को मुल्जिम अरविंद एक बार भी धमकी नहीं देता. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक आशीष सोनी के मुताबिक अंडे का ठेला लगाने वाले आरिफ मोहम्मद को उनके धर्म की वजह से परेशान किया जा रहा है और आरिफ के साथ भेदभावपूर्ण, अनुचित व्यवहार किया जा रहा है. इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन भी सौंपा गया है और अरविंद पाराशर के ख़िलाफ़ कार्रावाई की मांग की गई है.

वहीं, इस मामले पर वार्ड पार्षद प्रतिभा पाराशर का कहना है कि आरिफ जहां अंडे का ठेला लगाता है, उसके पीछे एक खाली जमीन है जहाँ लोग शराब का सेवन करते हैं. ऐसे में आरिफ को उसका ठेला दूसरी जगह लगाने को कहा गया था. पार्षद प्रतिभा ने कहा कि इस घटना को कुछ लोग बिना वजह मुद्दा बना रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Rajasthan newsAjmer City Controversy over egg cartMsulim NewsToday News

Trending news

Abu Jahal
जब अबू जहल मोहम्मद (स.अ) का सजदे में कुचलने वाला था सिर, फिर अल्लाह ने ऐसे बचाया
Sambhal news
जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से भी हिंदूवादी संगठन के लोगों को लागता है डर!
Norway News
नार्वे: मुस्लिमों की बाल-बाल बची जान; मस्जिद पर हमले की साजिश रचने वाला गिरफ्तार
war on gaza
मानवीय सहायता लेने गए वर्ल्ड लेवल फिलिस्तीनी एथलीट की इजरायली सेना ने की हत्या!
Eid Milad Un Nabi
Eid Milad Un Nabi पर विकास ने मंदिर पर लगाई हरी लाइटें; इलाके में तनाव
Youtuber Kanika Sharma Shaqib Saifi married
यूट्यूबर कनिका शर्मा करेंगी शाकिब से शादी;फैंस खुश,विरोधियों को इस बात की लगी मिर्ची
Mohan Bhagwat
Bhagwat का बयान दूसरे मज़ाहिब की तौहीन: AIIA चीफ मौलाना साजिद का बड़ा बयान
Bihar New
'मस्जिद राजनीति के लिए नहीं, सरकार की तारीफ के लिए है'..गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल
Uttarakhand
Uttarakhand: हलद्वानी दंगों के दो आरोपियों को जमानत, जमीयत लड़ रही है केस
RSS chief Mohan Bhagwat
मुसलमानों को छोड़ देनी चाहिए काशी और मथुरा मस्जिद, RSS चीफ का बड़ा बयान
;