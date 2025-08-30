मुस्लिम नौजवान सड़क पर बेच रहा था अंडे तो हटवा दिया ठेला; बचाव में खड़ा हुआ ये हिन्दू नेता!

Rajasthan News: राजस्थान में एक मुस्लिम नौजवान को वहां एक स्थानीय पार्षद के पति अंडे का ठेला नहीं लगाने दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं. इस घटना की शिकायत पीड़ित मुस्लिम युवक ने जिला कलेक्टर से की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर शहर में एक मुस्लिम नौजवान को अंडे का ठेला लगाने से अरविंद पाराशर नाम के एक वयक्ति को दिक्कत है, उसने मुस्लिम नौजवान को ठेला न लगाने की हिदायत दी. जिसके बाद पीड़ित मुस्लिम नौजवान ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक आशीष सोनी के साथ जिला कलेक्टर को इस मामले की शिकायत की है.
पीड़ित आरिफ मोहम्मद का घर उसी अंडे की दुकान से चलता है. आरिफ पिछले डेढ़ वर्षों से ज्ञान विहार कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे अंडे का ठेला लगाता है. वहीं, स्थानीय पार्षद प्रतिभा पाराशर के पति अरविंद पाराशर आरिफ को उस जगह से ठेला लगाने से मना कर रहे हैं.
पीड़ित आरिफ मोहम्मद ने बताया कि वार्ड नम्बर 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर का पति अरविंद पाराशर आए दिन उन्हें ठेला हटाने की धमकी देकर बेवज़ह परेशान करता है. मुल्जिम अरविंद पाराशर आरिफ को नॉन वैंडिंग जोन का हवाला देते हुए ठेला हटाने की धमकी देता है और प्रताड़ित करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी लाइन में अन्य कई ठेले लगते हैं, उन लोगों को मुल्जिम अरविंद एक बार भी धमकी नहीं देता.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक आशीष सोनी के मुताबिक अंडे का ठेला लगाने वाले आरिफ मोहम्मद को उनके धर्म की वजह से परेशान किया जा रहा है और आरिफ के साथ भेदभावपूर्ण, अनुचित व्यवहार किया जा रहा है. इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन भी सौंपा गया है और अरविंद पाराशर के ख़िलाफ़ कार्रावाई की मांग की गई है.
वहीं, इस मामले पर वार्ड पार्षद प्रतिभा पाराशर का कहना है कि आरिफ जहां अंडे का ठेला लगाता है, उसके पीछे एक खाली जमीन है जहाँ लोग शराब का सेवन करते हैं. ऐसे में आरिफ को उसका ठेला दूसरी जगह लगाने को कहा गया था. पार्षद प्रतिभा ने कहा कि इस घटना को कुछ लोग बिना वजह मुद्दा बना रहे हैं.