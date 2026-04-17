Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3182520
Zee SalaamIndian Muslimनहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट !

नहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट !

Ajmer Police Atrocities: ये घटना राजस्थान के अजमेर का है, जहाँ तीन थानों की पुलिस एक मुस्लिम परिवार के घर में कथित रोप से जबरन घुसकर उसके बहु-बेटे को हिरासत में ले लिया और बाथरूम में नहा रही लड़की को जबरन खींचकर उससे बदतमीजी की. इस मामले के सामने आने के बाद राज्य में बवाल मच गया है. इस मामले में पीड़ित लड़की ने आईजी से मुलाक़ात कर अपना दुख दर्द बयान किया है.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:01 PM IST

Trending Photos

नहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट !

नई दिल्ली: राजस्थान के अजमेर में पुलिस अहलकार के ज़रिए मुस्लिम लड़की से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मुतास्सिरा लड़की के मुताबिक़ नहाते वक़्त बाथरूम से उसे खातून पुलिस अहलकार ने जबरन बाहर निकाला और दीगर पुलिस जवानों ने उसके साथ बदसलूकी की. ये तमाम मामलात उस वक्त पेश आया जब 3 अप्रैल को दोपहर अचानक 9 पुलिस अहलकार इंक्वायरी के नाम पर अजमेर के देहली गेट इलाक़ा में रहने वाले मोहम्मद दीन के मकान में जबरन दाखिल हो गए.

13 दिन बाद भी दोषी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं 

 मुतास्सिरा फ़िज़ा अंसारी ने बताया कि 3 अप्रैल को 9 पुलिस वाले उनके घर मे किसी केस की तफ़्तीश के सिलसिले में आये थे, जिससे उनका या उनकी फेमली का कोई लेना देना नही था. पूछताछ के नाम पर उनसे बदसलूकी की गई और फेमली मेम्बर्स से मारपीट भी की है, जिसमे फ़िज़ा अंसारी की वालिदा फ़िरोज़ा अंसारी की कमर में चोट लग गई. फ़िज़ा ने बताया कि दरगाह थाना,देहली गेट चौकी और जयपुर पुलिस समेत 9 पुलिस अहलकार इसमे शामिल थे. जबरन घर मे घुसने मारपीट और बदसलूकी करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ जिला पुलिस कप्तान को 4 अप्रैल को शिकायत दी गई और कुसूरवार पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्यवाही का मुतालिबा किया गया था, लेकिन 13 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस के ज़रिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. 

Add Zee News as a Preferred Source

 दो भाइयों समेत भाभी को भी हिरासत में लिया
इसीलिए अब अजमेर रेंज के आईजी से मुलाक़ात कर अपना दुख दर्द बयान किया गया है. कसूरवार पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ अब नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल-माइनॉरिटीज सेल ने भी कुसूरवार पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार माइनॉरिटीज सेल की क़ौमी सदर सना खान ने बताया कि पुलिस अहलकार किसी दीगर शख्स की तलाश में आये और बेक़सूर फ़िज़ा अंसारी के घर मे बगैर नोटिस के घुस गए थे, जहाँ उन्होंने फेमली की औरतों से धक्का मुक्की मारपीट,बदसलूकी की और फ़िज़ा के दो भाइयों समेत उसकी भाभी को बिना किसी गुनाह के हिरासत में ले लिया.

 गौरतलब है कि जयपुर पुलिस किसी प्रेमी जोड़े की तलाश में अजमेर आई थी. पुलिस को शक था कि मोहम्मद दीन के मकान में ये प्रेमी जोड़ा ठहरा हुआ है. इसी के तहत मोहम्मद दीन के बेटे मोहसिन और इमरान से पूछताछ की गई थी. फ़िज़ा अंसारी के मुताबिक इस केस में उनकी फेमली को कोई जानकारी नही है, जबकि पुलिस उनको परेशान कर रही है. यही वजह है कि एसपी अजमेर से लेकर अब आईजी अजमेर रेंज अजमेर से भी इस मामले में सही जांच कर कार्रवाई का मुतालिबा किया गया है.

इसे भी पढ़ें: पूर्व BSP सांसद की भतीजी को फोन पर तीन तलाक, अपने ही घर में एंट्री बैन

इसे भी पढ़ें: प्यार को पुलिस ने दिया धर्मांतरण और साजिश का नाम, पांच मुस्लिम नौजवानों पर FIR दर्ज

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

RajasthanAjmerPolice forcibly drag Muslim girlbathroombathingFiza AnsariEloping CaseLove couplesJaipur police

Trending news

Rajasthan
नहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट!
muslim news
हज 2026 की शुरुआत: झारखंड, असम और जम्मू-कश्मीर से इस दिन रवाना होगा पहला जत्था
iran news
परमानेंट सीजफायर पर अड़ा ईरान, लेबनान से लेकर लाल सागर तक युद्ध खत्म करने की मांग
UP News
प्यार को पुलिस ने दिया धर्मांतरण और साजिश का नाम, पांच मुस्लिम नौजवानों पर FIR दर्ज
Uttar Pradesh news
पूर्व BSP सांसद की भतीजी को फोन पर तीन तलाक, अपने ही घर में एंट्री बैन
Delhi news
संसद में महिला आरक्षण पर MP इकरा हसन का बड़ा दाव; सत्ता पक्ष भी हो जाएगा लाजवाब!
SIR Process
SIR प्रक्रिया में वैलिड वोटर्स के नाम छूटना मतदात नहीं सरकार की मंशा पर सवाल है?
Andhra pradesh news
आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जोक्स से मचा तूफान, कॉमेडियन रफीक गिरफ्तार
Uttar Pradesh news
संभल में बुलडोजर का कहर जारी, विछोली के बाद मुबारकपुर में मस्जिद-मदरसा ढहाया
Uttar Pradesh news
बुर्का पहनाने और मांस खिलाने का आरोप, धर्मांतरण केस में छात्रों को HC से झटका