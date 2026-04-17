नहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट !

नई दिल्ली: राजस्थान के अजमेर में पुलिस अहलकार के ज़रिए मुस्लिम लड़की से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मुतास्सिरा लड़की के मुताबिक़ नहाते वक़्त बाथरूम से उसे खातून पुलिस अहलकार ने जबरन बाहर निकाला और दीगर पुलिस जवानों ने उसके साथ बदसलूकी की. ये तमाम मामलात उस वक्त पेश आया जब 3 अप्रैल को दोपहर अचानक 9 पुलिस अहलकार इंक्वायरी के नाम पर अजमेर के देहली गेट इलाक़ा में रहने वाले मोहम्मद दीन के मकान में जबरन दाखिल हो गए.

13 दिन बाद भी दोषी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

मुतास्सिरा फ़िज़ा अंसारी ने बताया कि 3 अप्रैल को 9 पुलिस वाले उनके घर मे किसी केस की तफ़्तीश के सिलसिले में आये थे, जिससे उनका या उनकी फेमली का कोई लेना देना नही था. पूछताछ के नाम पर उनसे बदसलूकी की गई और फेमली मेम्बर्स से मारपीट भी की है, जिसमे फ़िज़ा अंसारी की वालिदा फ़िरोज़ा अंसारी की कमर में चोट लग गई. फ़िज़ा ने बताया कि दरगाह थाना,देहली गेट चौकी और जयपुर पुलिस समेत 9 पुलिस अहलकार इसमे शामिल थे. जबरन घर मे घुसने मारपीट और बदसलूकी करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ जिला पुलिस कप्तान को 4 अप्रैल को शिकायत दी गई और कुसूरवार पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्यवाही का मुतालिबा किया गया था, लेकिन 13 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस के ज़रिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

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दो भाइयों समेत भाभी को भी हिरासत में लिया

इसीलिए अब अजमेर रेंज के आईजी से मुलाक़ात कर अपना दुख दर्द बयान किया गया है. कसूरवार पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ अब नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल-माइनॉरिटीज सेल ने भी कुसूरवार पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार माइनॉरिटीज सेल की क़ौमी सदर सना खान ने बताया कि पुलिस अहलकार किसी दीगर शख्स की तलाश में आये और बेक़सूर फ़िज़ा अंसारी के घर मे बगैर नोटिस के घुस गए थे, जहाँ उन्होंने फेमली की औरतों से धक्का मुक्की मारपीट,बदसलूकी की और फ़िज़ा के दो भाइयों समेत उसकी भाभी को बिना किसी गुनाह के हिरासत में ले लिया.

गौरतलब है कि जयपुर पुलिस किसी प्रेमी जोड़े की तलाश में अजमेर आई थी. पुलिस को शक था कि मोहम्मद दीन के मकान में ये प्रेमी जोड़ा ठहरा हुआ है. इसी के तहत मोहम्मद दीन के बेटे मोहसिन और इमरान से पूछताछ की गई थी. फ़िज़ा अंसारी के मुताबिक इस केस में उनकी फेमली को कोई जानकारी नही है, जबकि पुलिस उनको परेशान कर रही है. यही वजह है कि एसपी अजमेर से लेकर अब आईजी अजमेर रेंज अजमेर से भी इस मामले में सही जांच कर कार्रवाई का मुतालिबा किया गया है.

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