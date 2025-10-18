Advertisement
Rajasthan: लिंचिंग का न्योता देने जैसा ये एंटी कनवर्जन लॉ; ओवैसी का जोरदार हमला

Owaisi on Anti Conversion Law: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में पास हुए धर्मांतरण कानून पर बयान दिया है. उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 18, 2025, 09:36 AM IST

Owaisi on Anti Conversion Law: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को राजस्थान में हाल ही में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. ओवैसी ने राज्य विधानसभा के जरिए पारित इस कानून को संविधान का अपमान बताया है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्ज़न एक्ट, 2025 की एक धारा के तहत जिला मजिस्ट्रेट के जरिए किसी शख्स के धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना जारी करना लिंचिंग के लिए निमंत्रण देने जैसा है.

असदुद्दीन ओवैसी ने किया पोस्ट

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "राजस्थान का नया कानून धार्मिक परिवर्तन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है. अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे कलेक्टर साहब से इजाजत लेनी होगी, और उसका नाम व फोटो सार्वजनिक नोटिस में लगाया जाएगा. ऐसा नोटिस लिंचिंग के लिए खुला निमंत्रण है."

इन प्रावधानों पर भी जताई आपत्ति

ओवैसी ने आगे कहा कि अब किसी पर भी गैरकानूनी धर्मांतरण का आरोप लगाकर बुलडोजर चलाया जा सकता है. ओवैसी ने कानून के उन प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई, जिनमें गैरकानूनी धर्मांतरण के आरोप में व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने या उसके घर को गिराने का प्रावधान है.

उन्होंने कहा,"ऊपर से अब कोई भी किसी पर 'गैरकानूनी धर्मांतरण' का आरोप लगा सकता है, और उसका घर या पूजा स्थल बुलडोजर से गिराया जा सकता है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है -'ख़याल, इज़हार, अकीदा, दीन और इबादत की आज़ादी' लेकिन बीजेपी वाले संविधान का सम्मान कहां करते हैं?"

इस कानून में है कड़े प्रावधान

राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी थी कि विधानसभा द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून में कड़े प्रावधान हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक की सज़ा शामिल है, और इसे विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित किया गया.

 

