Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /बबीता खदीजा बनकर कर रही थी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए जासूसी; जांच में सामने आए कई हैरान करने वाले राज!

बबीता खदीजा बनकर कर रही थी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए जासूसी; जांच में सामने आए कई हैरान करने वाले राज!

Pakistani Spy Arrested in Jaipur: राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर से एक पाकिस्तानी जासूस को हिरासत में लिया है. कथित जासूस की पहचान बबीता धाकड़ के रूप में हुई है. आरोप है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों के कॉन्टैक्ट में थी, और सोशल मीडिया के जरिये संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रही थी.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:35 PM IST
बबीता खदीजा बनकर कर रही थी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए जासूसी; जांच में सामने आए कई हैरान करने वाले राज!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बबीता खदीजा बनकर कर रही थी जैश के लिए जासूसी; जांच में सामने आए कई हैरान करने राज!
Rajasthan news55 min ago
2
Delhi news1 hr ago
3
Muharram 20262 hrs ago
4
Muharram 20262 hrs ago
5
Qatar Gas Explosion3 hrs ago