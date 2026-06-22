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Rajasthan News Today: पड़ोसी देश से चल रहे नापाक साजिशों का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी औरत को हिरासत में लिया है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों के संपर्क में रहने और संवेदनशील जानकारियां जुटाने का आरोप है. इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क किस तरह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.
दरअसल, राजस्थान के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सैन्य खुफिया विभाग से मिले पुख्ता इनपुट के आधार पर जयपुर में बड़ी कार्रवाई की. एजेंसियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी एक वीमेन स्लीपर सेल को हिरासत में लिया है. महिला की पहचान बबीता धाकड़ के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गंगापुर की रहने वाली है और फिलहाल जयपुर में रह रही थी.
जांच में सामने आया है कि बबीता ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर धर्म परिवर्तन किया था और इसके बाद उसने अपना नाम खदीजा रख लिया था. बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी और सोशल मीडिया के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स के कॉन्टैक्ट में थी. वह पाकिस्तान से जुड़े कई प्रतिबंधित ग्रुपों से भी जुड़ी हुई थी.
शुरुआती जांच के मुताबिक, पहले उसका कथित तौर पर ब्रेनवॉश किया गया और बाद में उसे देश से जुड़ी स्ट्रैटजिक और संवेदनशील जानकारियां भेजने का काम सौंपा गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साले उस्ताद गौरी के कॉन्टैक्ट में भी थी. इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है.
खुफिया सूचना मिलने के बाद आतंकवाद निरोधी दस्ते ने इतवार (21 जून) को उसे हिरासत में लिया था. अदालत में पेश किए जाने के बाद महिला को 27 जून तक दस्ते की हिरासत में भेज दिया गया है. पूछताछ के दौरान उसकी सरगर्मियां संदिग्ध पाई गईं और उसके मोबाइल फोन से कई अहम सबूत मिले हैं.
महिला के पास से दो सिम कार्ड और एक सोशल मीडिया अकाउंट मिला है. जांच में इस सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट और विदेशी प्रोफाइल से जुड़े कई लिंक मिले हैं. उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसी कई प्रोफाइल थीं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे उग्रवादी संगठनों के झंडे और हथियारबंद लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं.
इसके अलावा, उसके मैसेज इनबॉक्स में कई पाकिस्तानी नंबरों और दूसरे विदेशी हैंडलर्स से लगातार बातचीत होने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं. पूछताछ में महिला ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में बैठे एक मौलवी ने फोन के जरिए उसका धर्म परिवर्तन कराया था.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, उसे पाकिस्तान बुलाने की पूरी योजना भी तैयार की जा रही थी. इस मामले में आतंकवाद निरोधी दस्ते ने महिला के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और इसका दायरा कितना बड़ा है.