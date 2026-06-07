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Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति पर व्हाट्सऐप के जरिए तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महिला ने शुक्रवार को महिला थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके पति ने 17 मई को व्हाट्सऐप मैसेज भेजकर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया. आरोपी की पहचान गोरख इमली निवासी आशिक इकबाल के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से कुवैत में रहकर काम कर रहा है.
महिला थाना प्रभारी उर्मिला ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा. चूंकि आरोपी विदेश में रह रहा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. उसने बताया कि जब भी उसका पति कुवैत से भारत आता था, शुरुआत में एक-दो दिन सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन बाद में छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और विवाद शुरू हो जाते थे.
अलग रह रही है बीवी
पीड़िता फिलहाल अपने 16 और 10 साल के दो बेटों के साथ बांसवाड़ा में अलग रह रही है. महिला का कहना है कि वह अपने बच्चों की परवरिश अकेले कर रही है और पति के परिवार से भी अलग रहती है उसने आरोप लगाया कि पति के भारत आने पर भी उसके साथ हिंसा और दुर्व्यवहार जारी रहता था. व्हाट्सऐप पर कथित ट्रिपल तलाक का संदेश मिलने के बाद महिला ने पुलिस का सहारा लिया. पुलिस अब मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और सोशल मीडिया चैट व अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.
ट्रिपल तलाक बैन
गौरतलब है कि भारत में ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है. इसके बाद केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 लागू किया, जिसके तहत ट्रिपल तलाक को अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी से जवाब लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.