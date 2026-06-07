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Banswara News: कुवैत में बैठे पति ने पत्नी को व्हाट्सऐप पर दिया ट्रिपल तलाक, राजस्थान में केस दर्ज

Banswara Triple Talaq Case: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक महिला ने अपने पति पर व्हाट्सऐप के जरिए ट्रिपल तलाक देने का आरोप लगाया है. आरोपी पति पिछले एक साल से कुवैत में रह रहा है. महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 07, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:37 AM IST
Banswara News: कुवैत में बैठे पति ने पत्नी को व्हाट्सऐप पर दिया ट्रिपल तलाक, राजस्थान में केस दर्ज

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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