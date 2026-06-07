अलग रह रही है बीवी

पीड़िता फिलहाल अपने 16 और 10 साल के दो बेटों के साथ बांसवाड़ा में अलग रह रही है. महिला का कहना है कि वह अपने बच्चों की परवरिश अकेले कर रही है और पति के परिवार से भी अलग रहती है उसने आरोप लगाया कि पति के भारत आने पर भी उसके साथ हिंसा और दुर्व्यवहार जारी रहता था. व्हाट्सऐप पर कथित ट्रिपल तलाक का संदेश मिलने के बाद महिला ने पुलिस का सहारा लिया. पुलिस अब मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और सोशल मीडिया चैट व अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.