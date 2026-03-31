बीजेपी राज्यों में UCC लागू करने की होड़, उत्तराखंड-गुजरात के बाद अब राजस्थान में उठी मांग

Rajasthan News: उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां फरवरी 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हुआ. वहीं, बीते दिनों गुजरात विधानसभा ने UCC बिल को पास कर दिया है. जल्द ही UCC लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कई राज्यों में UCC लागू करने की मांग जोर पकड़ रही हैं. इस बीच राजस्थान में भी "एक देश, एक कानून" की मांग के साथ UCC लागू करने को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भजन लाल शर्मा सरकार से राजस्थान में UCC लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की जरूरत है. उनका कहना है कि "एक देश, एक कानून" होना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों को समान न्याय मिल सके.

मंगलवार (31 मार्च) को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि UCC आज के समय की जरुरत है. उन्होंने बताया कि यह विषय पहले भी संसद में उठाया जा चुका है और वे खुद राज्यसभा में इसे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने के लिए विशेष प्रस्ताव की इजाजत मांग चुके हैं. राठौड़ ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहा है.

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राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में भी चुनावों के बाद UCC लागू होने की संभावना है, ऐसे में अगर राजस्थान में भी यह कानून लागू होता है तो यह देश का तीसरा राज्य बन सकता है. मदन राठौड़ ने बताया कि संगठन स्तर पर इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा गया है और इस दिशा में विचार-विमर्श जारी है.

मदन राठौड़ ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के पुराने रुख का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अदालत समय-समय पर UCC की जरूरत पर टिप्पणी करती रही है. उन्होंने चर्चित शाहबानो केस का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उस समय कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कमजोर किया गया था. उनके मुताबिक, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने UCC लागू करने की बात कही थी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानून समाज में असमानता पैदा करते हैं. उनका मानना है कि एक समान कानून से सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार और न्याय मिल सकेगा. उन्होंने खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी धर्म या वर्ग की महिला को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए.

राठौड़ ने कहा कि समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए UCC जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि जब पुरुष को जन्म देने वाली महिला ही है तो उसे अधिकारों से वंचित करना गलत है. हर वर्ग की महिलाओं को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए. इसके अलावा मदन राठौड़ ने शरिया कानून पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आधुनिक समाज की जरूरतों के मुताबिक नहीं है और इसे सही नहीं माना जा सकता है.

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