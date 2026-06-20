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Rajasthan News Today: राजस्थान अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती, धरोहर और गंगा जमुनी तहजीब को करीब से निहारने आते हैं, लेकिन हालिया दिनों बीजेपी की अगुवाई वाली भजनलाल सरकार के जरिए कथित तौर पर अल्पसंख्यों के धार्मिक स्थलों और मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है.
250 साल पुरानी पर लटकी तलवार
बीते दिनों जयपुर और बाड़मेर के बाद अब जैसलमेर की एक ऐतिहासिक दरगाह पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में मौजूद करीब 250 साल पुरानी बताई जा रही महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है.
यह मामला जैसलमेर जिले के रामगढ़-तनोट बाईपास मार्ग पर स्थित महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह से जुड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दरगाह करीब ढाई सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है और सालों से यहां सभी मजहब के लोग पूरे अकीदत के साथ आते रहे हैं. उनके मुताबिक, यह स्थान सिर्फ एक मजहबी जगह नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और साझा सांस्कृतिक विरासत का निशानी भी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बॉर्डर इलाकों में चलाए जा रहे शून्य से पचास किलोमीटर तक के सीमा सफाई अभियान के तहत जैसलमेर के उपनिवेशन तहसील संख्या-2 के तहसीलदार ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया है.
हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की निशानी है मजार
यह नोटिस 18 जून को दरगाह परिसर में चस्पा किया गया. इसमें संबंधित भूमि और निर्माण से जुड़े दस्तावेज के साथ दूसरे जरूरी जानकारी 22 जून तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 23 जून को दोपहर 12 बजे के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है.
प्रशासन की इस कार्रवाई पर दरगाह से जुड़े स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह लंबे समय से इलाके के लोगों की आस्था का केंद्र रही है. यहां हिंदू और मुस्लिम समेत अलग-अलग समुदायों के लोग पहुंचते हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, यहां हर साल दो बार मेला भी लगता है और पशुपालकों के बीच भी इस जगह की खास अहमियत है.
स्थानीय लोगों ने मजार को लेकर क्या कहा?
रामगढ़ के स्थानीय निवासी और पूर्व सरपंच गोविंद भार्गव ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है. उन्होंने दावा किया कि साल 1980 के आसपास जब सेना इस इलाके में मोर्चा बना रही थी, तब ग्रामीणों ने इस जगह को दरगाह और कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित कराया था. इसके बाद निर्माण का काम दूसरी जगह किया गया था.
गोविंद भार्गव का कहना है कि दरगाह का विकास जायरीन और अकीदतमंदो के मदद, दान के साथ पंचायत और जिला परिषद की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के जरिये से हुआ है.
"कई पुराने मजहबी स्थानों की दस्तावेज नहीं हैं"
वहीं, जैसलमेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने भी प्रशासन से संवेदनशीलता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती और पिछड़े इलाकों में कई पुराने मजहबी स्थानों के दस्तावेज व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं. ऐसे में सिर्फ कागजी कमियों के आधार पर ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े स्थलों पर कार्रवाई करना सही नहीं होगा.