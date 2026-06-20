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बीजेपी सरकार ने जैसलमेर की 250 साल पुरानी दरगाह को बताया अवैध, अब हटाने का सुनाया फरमान; बचाने के लिए हिंदू-मुस्लिम आए आगे!

Jaisalmer Mahmood Shah Pir Jilani Dargah Row: राजस्थान के बाड़मेर और जयपुर के बाद जैसलमेर की ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यह मजार 250 साल पुरानी है, और इस पर हिंदू मुसलमान के साथ दूसरे मजहब के लोग भी पूरे अकीदत के साथ जियारत करने आते हैं.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:28 PM IST
बीजेपी सरकार ने जैसलमेर की 250 साल पुरानी दरगाह को बताया अवैध, अब हटाने का सुनाया फरमान; बचाने के लिए हिंदू-मुस्लिम आए आगे!
Image Credit: जैसलमेर स्थित महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह

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