यह मामला जैसलमेर जिले के रामगढ़-तनोट बाईपास मार्ग पर स्थित महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह से जुड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दरगाह करीब ढाई सौ साल से भी ज्यादा पुरानी है और सालों से यहां सभी मजहब के लोग पूरे अकीदत के साथ आते रहे हैं. उनके मुताबिक, यह स्थान सिर्फ एक मजहबी जगह नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और साझा सांस्कृतिक विरासत का निशानी भी है.