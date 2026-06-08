Rajasthan News Today: देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान की राजधानी में भी सालों पुरानी मस्जिद तरक्की में रोड़ा के नाम पर गिरा दी गई. मस्जिद को ढहाने से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया. इससे पहले इतवार की रात को नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया था.



मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 45 साल से खड़ी नूरानी मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार (8 जून) को ढहा दिया गया. सुबह होते ही सरकारी अमला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया, जबकि शहर में एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं.