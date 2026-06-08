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Jaipur: हजारों जवान, बंद इंटरनेट और फिर आखिरी नमाज के चंद घंटे बाद ढहा दी गई 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद

Jaipur Noorani Masjid Demolition: राजस्थान की राजधानी जयपुर में तरक्की के नाम पर लगभग चार दशक से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद को बीजेपी सरकार ने ढहा दिया. यह कार्रवाई 8 जून को करीब 3000 सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में गई. प्रशासन किसी भी तरह के अफवाहों को रोकने के लिए पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:59 AM IST
Jaipur: हजारों जवान, बंद इंटरनेट और फिर आखिरी नमाज के चंद घंटे बाद ढहा दी गई 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद
Image Credit: जयपुर में चार दशक पुरानी नूनारी मस्जिद को प्रशासन ने ढहाया

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