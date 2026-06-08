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Rajasthan News Today: देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान की राजधानी में भी सालों पुरानी मस्जिद तरक्की में रोड़ा के नाम पर गिरा दी गई. मस्जिद को ढहाने से पहले पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया. इससे पहले इतवार की रात को नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया था.
मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 45 साल से खड़ी नूरानी मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सोमवार (8 जून) को ढहा दिया गया. सुबह होते ही सरकारी अमला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी. इस दौरान पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया, जबकि शहर में एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं.
जयपुर के मालवीय नगर में मौजूद चार मंजिला नूरानी मस्जिद पर सुबह करीब सात बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई. प्रशासन ने पहले ही मस्जिद को खाली करा दिया था. इतवार (7 जून) की रात ईशा की नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा दिया गया था. कार्रवाई के समय मस्जिद से जुड़ा कोई शख्स वहां मौजूद नहीं था.
नूरानी मस्जिद साल 1981 में करीब 391 वर्ग गज जमीन पर बनाई गई थी. पिछले 45 सालों से यहां नियमित रूप से पांचों वक्त नमाज अदा की जाती रही है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह जमीन उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत एक आवासीय समिति से खरीदकर निर्माण कराया था. वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि मस्जिद लीज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी.
मस्जिद को हटाने की कार्रवाई को लेकर इलाके में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल था. मस्जिद बचाने के लिए इतवार शाम मुस्लिम मुसाफिरखाने में सामूहिक दुआ का आयोजन भी किया गया था. मस्जिद कमेटी और कांग्रेस के दो विधायकों ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया है. उनका कहना है कि मस्जिद को बचाने के लिए पर्याप्त मौका नहीं दिया गया.
प्रशासन के मुताबिक, इस क्षेत्र में लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है. सड़क संकरी होने की वजह से चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है. इसी प्रोजेक्टर के तहत पहले 143 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 134 मकानों को 22 मई को हटाया जा चुका है. अब बची हुई नौ संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है. नूरानी मस्जिद के अलावा एक मजार, दो छोटे मंदिर और एक सत्संग भवन को भी हटाया जाना है.
कार्रवाई के मद्देनजर करीब आधा किलोमीटर क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया. रात से ही आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी. पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को भी मौके से काफी दूरी पर रोक दिया गया. पूरे इलाके में लगभग तीन हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है.
शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है. प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी वजह से पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं.
अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का काम लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है और इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है. वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद वैध रूप से बनी थी और उसे हटाया जाना उचित नहीं है. हालांकि प्रशासन ने खो नागोरियन क्षेत्र में करीब 1100 वर्ग गज वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की बात भी कही है.