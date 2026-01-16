BJP की आपत्तियों से टूटा हिन्दू BLO; 470 मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने के दबाव पर दी आत्महत्या की धमकी!

Rajasthan SIR News: बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान की सियासत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को विवाद शुरू हो गया है. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मुस्लिम वोटरों के साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से जुड़े एक मामले में दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके के सैकड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की कोशिश हो रही है. आरोप है कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर सैकड़ों मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का दबाव डाला जा रहा है और उन्हें धमकियां तक दी जा रही हैं.

इसी दबाव से परेशान होकर एक बीएलओ ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सनसनी फैल दी, जिसमें वह आत्महत्या करने की चेतावनी देता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट के BLO कीर्ति कुमार फोन पर चिल्लाते हुए कहते सुने जा सकते हैं, "मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहीं आत्महत्या कर लूंगा."

BLO से मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाने का दबाव

कीर्ति कुमार हवा महल विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ के BLO हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की ओर से आई आपत्तियों के दबाव में उनसे 470 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने को कहा जा रहा है. यह संख्या उनके पूरे बूथ के करीब फीसदी वोटरों के बराबर है. कीर्ति कुमार का कहना है कि इन आपत्तियों का निशाना ज्यादातर मुस्लिम वोटर हैं और वह इन सभी मतदाताओं का सत्यापन पहले ही कर चुके हैं.

हवा महल विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. यहां से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 974 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी. बालमुकुंद आचार्य जयपुर के दक्षिणमुखीजी बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं. चुनाव जीतने के बाद से ही वह अपने बयानों और सरगर्मियों को लेकर कई बार विवादों में रहे हैं. बालमुकुंद आचार्य पर अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं.

राजस्थान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान काम के भारी दबाव और अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. ऐप में गड़बड़ियों से लेकर सही ट्रेनिंग न मिलने तक कई समस्याएं सामने आई हैं. इसी दौरान अब तक कम से कम तीन बीएलओ की मौत हो चुकी है. BLO के मौत की वजह काम का दबाव बताया गया है.

'पूरी बस्ती के वोट ही हटा दूं क्या?'

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कीर्ति कुमार बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी से फोन पर बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं. इस दौरान कीर्ति कुमार करते हैं कि "पूरी बस्ती के ही वोट हटा दूं क्या? इससे आपको भी फायदा होगा और 'महाराज' भी आराम से चुनाव जीत जाएंगे." बीजेपी के विवादित विधायक बालमुकुंद आचार्य को लोग 'महाराज' कहते हैं.

कौन हैं BLO कीर्ति कुमार?

कीर्ति कुमार एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के टीचर हैं. उनका कहना है कि SIR के काम की वजह से उनके छात्रों की पढ़ाई पहले ही काफी प्रभावित हो चुकी है. अब उन पर सीनियर चुनाव अधिकारियों की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि वे 470 आपत्ति फॉर्म्स को महज दो दिनों में प्रोसेस करें. कीर्ति कुमार के मुताबिक, एक फॉर्म को डिजिटाइज करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं. इस हिसाब से इस काम में करीब 78 घंटे लगेंगे.

BLO कीर्ति कुमार ने कहा, " अगर ऐसा हुआ तो मुझे फिर से जमीन पर जाकर इन वोटरों का सत्यापन करना होगा. ये पूरा काम दोबारा करने जैसा है. मैं यह नहीं कर सकता हूं. हमारा तो SIR में ही खून जल गया था." उन्होंने आरोप लगाया कि "बीजेपी के नेता हमें धमका रहे हैं कि हमें सस्पेंड करवा देंगे. मैं इनकी सियासत बहुत अच्छे से जानता हूं. मैंने अपने सीनियर्स को साफ बता दिया है कि मैं ये नहीं कर सकता."

'हिंदू बहुल इलाकों नहीं है कोई आपत्ति'

'न्यूजलॉन्ड्री' की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के कम से पांच बूथों के BLO ने बताया कि उन्हें एक भी आपत्ति नहीं मिली है, क्योंकि यहां के ज्यादातर वोटर्स हिंदू हैं. रिपोर्ट में सरस्वती मीणा नाम की BLO के हवाले से कहा गया है कि उनके बूथ पर 158 वोटरों के खिलाफ आपत्तियां आई हैं. उन्होंने कहा, "ये सारी आपत्तियां बीजेपी एजेंटों ने मुस्लिम वोटरों के खिलाफ दी हैं. ये सभी वोटर वहीं रहते हैं. हमने SIR में इनका सत्यापित किया है." सरस्वती मीणा ने कहा कि "यह गलत है. हमें इस तरह दबाव में नहीं डाला जा सकता है."

मिली जानकारी के मुताबिक, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कुल 264 बूथ हैं. राजस्थान में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने हैं. राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि अप्रैल तक शहरी निकायों के चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे.

