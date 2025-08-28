राजस्थान के लाल इकबाल अली दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुपवाड़ा में शहीद; इलाके में पसरा मातम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2900104
Zee SalaamIndian Muslim

राजस्थान के लाल इकबाल अली दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुपवाड़ा में शहीद; इलाके में पसरा मातम

Iqbal Ali Martyred in Kupwara: झुंझुनूं के लालपुर गांव के हवलदार इकबाल अली 21 ग्रेनेडियर्स में तैनात थे. कुपवाड़ा में शहीद होने वाले इकबाल ने देश सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. उनके शव को श्रीनगर से दिल्ली के रास्ते गांव में पहुंचाया गया है. घटना के बाद इलाके में मातम है, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से हर किसी जुबान पर है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:07 PM IST

Trending Photos

शहीद यात्रा में शामिल जवान
शहीद यात्रा में शामिल जवान

Jhunjhunu News Today: देश के आह्वान पर जवान मौत को भी पीछे छोड़, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं. झुंझुनूं के लालपुर गांव के हवलदार इकबाल अली ने कुपवाड़ा की ठंडी वादियों में शहीद होकर साबित कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान कुर्बान कर देना ही सच्चा फर्ज है. आज पूरा गांव उनकी शहादत पर रो रहा है, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर यहां के लोगों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है. 

शहीद हवलदार इकबाल अली का ताल्लुक राजस्थान के झुंझुनूं जिले के लालपुर गांव से है. देश की आन बान शान के लिए उन्होंने दो दशक तक सरहद पर रहकर सेवा की है और जब जरुरत पड़ी तो अपनी जान कुर्बान कर दी. इकबाल अली जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात थे. उनके शहादत की खबर से पूरा गांव शोक में डूब गया. आज उनके पैतृक गांव लालपुर में राजकीय सम्मान के साथ शहीद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा.

हवलदार इकबाल अली 21 ग्रेनेडियर्स में तैनात थे. उनकी पार्थिव शरीर को श्रीनगर से दिल्ली लाया गया, फिर यहां से देर रात काफिला झुंझुनूं उनके गांव पहुंचा. पूरे इलाके में शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर अपने योद्धा को आखिरी सलाम पेश किया. इस शहीद इकबाल अली के परिजन, रिश्तेदार, स्थानीय लोगों के साथ सेना के अधिकारी और कई दिग्गज शामिल हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिली जानकारी के मुताबिक, शहीद इकबाल अली के परिवार में उनकी बीवी नसीम बानो, बेटी मायरा और मां जन्नत बानो हैं. परिवार की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. गांव में मातम पसरा है. इकबाल अली ने 15 जनवरी 2003 को देश सेवा के जज्बे के साथ भारतीय सेना की 21 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए थे. 

मिली जानकारी के मुताबिक, 3 जुलाई 2025 को वे छुट्टी पर अपने घर आए थे और 20 दिनों की छुट्टी पूरी कर 23 जुलाई को ड्यूटी पर लौट गए थे. उनकी पहली पोस्टिंग पानागढ़, कोलकाता में हुई थी. कुछ दिन पहले ही उन्हें कुपवाड़ा में तैनात किया गया था.

ये भी पढ़ें: 'साउंड हो रग' का आतंक; इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर से हिल रही जमीन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Rajasthan newsJhunjhunu newsmuslim news

Trending news

Kerala Teacher Onam Controversy
ओणम में शरीक होना 'शिर्क' है, मुस्लिम छात्रों को नसीहत देने वाली टीचर पर FIR दर्ज
Rajasthan news
राजस्थान के लाल इकबाल दुश्मनों से भिड़ते हुए कुपवाड़ा में शहीद; गांव में मातम
Kalyanpur Assembly Election 2025
Bihar Election 2025: कल्याणपुर सीट पर मुस्लिम फैक्टर का जलवा, किसे मिलेगा फायदा?
Uttar Pradesh news
'काट दिया प्राइवेट पार्ट....', मुस्लिम लड़की ने उठाया खौफनाक कदम; कांप जाएगी रूह
Indonesia News
लाउडस्पीकर के शोर से हिल रही जावा की जमीन; इंडोनेशिया सरकार ने जारी की एडवाइजरी
Uttar Pradesh news
योगी सरकार के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस; पैसे के लिए होगा इसका इस्तेमाल
MUmabi News
NCP नेता नवाब मलिक को बड़ी राहत; मानहानि केस में मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट
Uttar Pradesh news
पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते दिखे, शोएब और आसिफ; नाबालिग लड़की से की थी ये हरकत.
UP News
JUH की पहल रंग लाई; श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दिए तुरंत खोलने के निर्देश
Pakistan News
चाय बन गई बीरबल की खिचड़ी; पाकिस्तान में चीनी की तलाश अब मिशन इम्पॉसिबल!
;