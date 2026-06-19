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मुसलमानों के मजहबी जगहों पर बुलडोजर की आंधी, AIMPLB ने BJP सरकार को दी "रामराज" लाने की नसीहत

AIMPLB on Bulldozer Action on Muslim Sites: राजस्थान में मस्जिद, मदरसा और दूसरे मजहबी जगहों पर कथित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. देश विदेश में नोटिस प्रक्रिया और डिमोलिशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह की कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार की नीतियों और कार्रवाई पर आपत्ति जताई है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 19, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:46 PM IST
मुसलमानों के मजहबी जगहों पर बुलडोजर की आंधी, AIMPLB ने BJP सरकार को दी "रामराज" लाने की नसीहत
Image Credit: आंध्रा प्रदेश के AIMPLB के सदर मोहम्मद अल्ताफ रजा कादरी

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