राज्य चुनें
Rajasthan News Today: उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों और शहरों में लगातार मुसलमानों के मजहबी जगहों और मदरसों को अवैध बताकर बुलडोजर से ढहाया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है. बीजेपी की अगुवाई वाली भजनलाल सरकार ने कथित तौर पर कई ऐतिहासिक मजहबी जगहों को ढहा दिया.
बीते दिनों जयपुर की नूरानी मस्जिद के बाद बाड़मेर के बॉर्डर से सटे इलाक़ो में भी मस्जिदों और मदरसों को मालिकाना हक साबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हैरान करने वाली बात यह कि स्थानीय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जिला इंतजामिया ने 11 जून को जारी किया गया नोटिस 17 जून को चस्पा किया है, और फिर एक दिन के अंदर जवाब देने कहा गया.
इसी नोटिस की आड़ में बाड़मेर के मालाना इलाका में प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी निर्माण को हटाने से पहले उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए. लेकिन राजस्थान के जयपुर के बाद बाड़मेर में भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिला इंतजामिया ने ताक पर रख दिया.
मुल्क में मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ बरती जा रही सख्ती को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने विरोध दर्ज करवाया है. बोर्ड ने कहा कि मुल्क में रामराज की सियासत तो की जा रही है लेकिन रामराज का असल मतलब इन्हें पता नही है. इस लिए सबसे पहले रामराज क्या होता है? उसे समझने की बेहद जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसी मजहबी जगह को निशाना बनाना रामराज नहीं है, बल्कि राम का नाम बदनाम करने और मजहबी नफरत फैलाने की साजिश है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेट्री डॉक्टर मोईन अहमद और आंध्र प्रदेश के सद्र मोहम्मद अल्ताफ रज़ा कादरी ने इन कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली के काम होने चाहिए ना कि मजहबी जगहों को गिराने और हिन्दू मुस्लिम की सियासत होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमेशा सियासी पार्टियों ने मोहरा बनाया और पीछे खड़ा रखा. जिसकी वजह से आज इस तरह की कार्यवायी देखने को मिल रही है.
मोईन अहमद ने कहा कि बीजेपी से मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं है. मगर दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को अछूत बना रखा है. जब कोई मुसीबत आती है तो सब पार्टियां मुसलमानों से दूरी बना लेती है और चुप्पी साध लेती हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ हिन्दू मुस्लिम, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए मुल्क की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है ताकि मस्जिद, मदरसों, मजारों पर हो रही कार्यवायी की जगह, अपने देश भारत को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके.