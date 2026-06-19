Rajasthan News Today: उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई राज्यों और शहरों में लगातार मुसलमानों के मजहबी जगहों और मदरसों को अवैध बताकर बुलडोजर से ढहाया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है. बीजेपी की अगुवाई वाली भजनलाल सरकार ने कथित तौर पर कई ऐतिहासिक मजहबी जगहों को ढहा दिया.



बीते दिनों जयपुर की नूरानी मस्जिद के बाद बाड़मेर के बॉर्डर से सटे इलाक़ो में भी मस्जिदों और मदरसों को मालिकाना हक साबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. हैरान करने वाली बात यह कि स्थानीय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जिला इंतजामिया ने 11 जून को जारी किया गया नोटिस 17 जून को चस्पा किया है, और फिर एक दिन के अंदर जवाब देने कहा गया.