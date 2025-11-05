Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2989294
Zee SalaamIndian Muslim

नए धर्मांतरण कानून पर Rajasthan सरकार को SC का नोटिस; इन प्रावधानों पर उठे सवाल

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण कानून को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. पिटीशनर ने इस कानून को सामूहिक सजा जैसा प्रभाव डालने वाला करार दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 05, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

नए धर्मांतरण कानून पर Rajasthan सरकार को SC का नोटिस; इन प्रावधानों पर उठे सवाल

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने आज राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस एक जनहित याचिका (PIL) पर जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2025 की कई धाराओं को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और सामूहिक सजा जैसा प्रभाव डालता है.

राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया है. यह याचिका अधिवक्ता और शोधकर्ता एम. हुज़ैफा और सीनियर मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की ओर से दायर की गई है. इसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड यशवंत सिंह के माध्यम से दाखिल किया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभय महादेव टिप्से ने पैरवी की है.

बेंच ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

सुनवाई के दौरान बेंच ने यह सवाल उठाया कि यह याचिका पहले राजस्थान हाईकोर्ट में क्यों दाखिल नहीं की गई. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के समान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उनसे जुड़े मामले शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन धाराओं को दी गई है चुनौती

अहमदी ने राजस्थान के इस कानून को सभी राज्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों में सबसे कठोर बताया. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सामूहिक धर्मांतरण (दो से अधिक व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन) के मामलों में 20 लाख रुपये तक का जुर्माना और 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करता है.

याचिका में धारा 5(6), 10(3), 12 और 13 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. इन धाराओं के तहत प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना ही उसकी संपत्ति जब्त, जप्त या ध्वस्त कर सकते हैं.

- धारा 5(6) के तहत, जिस संपत्ति पर धर्मांतरण हुआ हो, उसे एक गजटेड अधिकारी की जांच के बाद जब्त किया जा सकता है.
- धारा 10(3) राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वह किसी संस्था का पंजीकरण रद्द कर सकती है, उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है, खातों को सीज़ कर सकती है और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है.
- वहीं, धारा 12 और 13 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी कथित अवैध धर्मांतरण से जुड़ी इमारतों या संपत्तियों को अदालत के फैसले से पहले ही गिराने या जब्त करने का आदेश दे सकता है.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस कानून का असर अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े समुदायों पर सबसे अधिक पड़ता है. इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस अधिनियम की इन धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

RajasthanRajasthan newsmuslim news

Trending news

Rajasthan
नए धर्मांतरण कानून पर Rajasthan सरकार को SC का नोटिस; इन प्रावधानों पर उठे सवाल
Ajmer
Ajmer Dargh ब्लास्ट केस में राजस्थान सरकार को नोटिस; जानें क्या है पूरा मामला?
Hajj
Hajj के लिए ठाणे की ट्रैवल एजेंसी से की बुकिंग, लगा 20 लाख का चूना; केस दर्ज
Hamas
Hamas धीरे-धीरे क्यों लौटा रहा है कैदियों की लाशें? अब सैनिक के अवशेष सौंपें
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani बने न्यूयॉर्क के मेयर;मुस्लिम समुदाय के लिए यह जीत क्यों है इतनी अहम?
Uttarakhand
क्या मदरसे हैं आतंक की फैक्ट्री, Uttarakhand के CM Dhami के बयान पर बवाल?
Delhi News
दिल्ली दंगा: अहमद की दुकान में लूट-आगजनी करने वाले 6 दोषी, जानें दंगाईयों के नाम?
UP News
खुदा के घर का इमाम बना शैतान; ऑनलाइन निकाह के बाद बीवी की कर दी बेरहमी से हत्या
Bihar News
तेजस्वी ने 2 घंटे पहले किया था प्रचार, इस मुस्लिम कैंडिडेट के लिए VIP ने खाली की सीट
Maharashtra news
ब्लास्ट केस में बिना ट्रायल 14 साल से जेल में बंद था कफील; बॉम्बे HC ने दी ज़मानत