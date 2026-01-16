अलवर में मुसलमानों पर शिकंजा, SIR में हजारों के खिलाफ दर्ज की गई फर्जी आपत्तियां!

Alwar News: बिहार में बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर जमकर विवाद हुआ था. आरोप है कि इस दौरान बिहार में 60 लाख से ज्यादा वोटरों नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं. विपक्ष लगातार SIR प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाता रहा है. यह आरोप तब और तूल पकड़ने लगे, जब हवा महल विधानसभा सीट के बीएलओ ने बीजेपी पर मुसलमानों के नाम काटने के दबाव बनाने का आरोप गया.

1397 वोटर्स के खिलाफ आपत्ती से मचा हड़कंप

इस विवाद की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि अलवर में सैकड़ों मुसमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की बात सामने आई है. अलवर जिले में चल रहे SIR के आखिरी चरण में आपत्ति अभियान के दौरान रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महीने से चल रहे इस अभियान के आखिरी दिनों में अचानक 1397 वोटरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज होने से इलाकों में हड़कंप मच गया है. इनमें से ज्यादातर प्रभावित वोटर्स का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है.

गांव वालों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से झूठी और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, ताकि मतदाताओं को परेशान किया जा सके और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा सके. इसी मामले को लेकर ऊंटवाल गांव के सैकड़ों ग्रामीण रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे. हालांकि उस समय एसडीएम फील्ड में थे, इसलिए ग्रामीणों को कार्यालय में ही इंतजार करना पड़ा. बाद में ग्रामीणों ने एसडीएम को लिखित ज्ञापन सौंपा.

वेरिफिकेशन करने वाले ने लगाए गंभीर आरोप

एनडीवी प्रभावित मौसम, नवाब खान, जफर और सुब्बा खान के हवाले से बताया कि SIR आपत्ति अभियान के तहत उनके गांव के 106 वोटरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. आरोप है कि ये आपत्तियां गांव के ही नवाब के नाम से डाली गई हैं. वहीं नवाब का कहना है कि वह कभी एसडीएम कार्यालय गया ही नहीं और न ही उसने किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराई है.

नवाब ने आरोप लगाया कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. उसके नाम से गांव के लोगों को मृतक और प्रवासी बताकर फर्जी आपत्तियां लगाई गई हैं. नवाब का कहना है कि उसके परिवार के छह लोगों के खिलाफ भी उसी के नाम से आपत्ति दर्ज कराई गई है. ग्रामीणों ने बताया कि जिन वोटरों को मृत दिखाकर आपत्ति दर्ज कराई गई है, वे सभी जिंदा हैं और खुद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं.

जिला कलेक्टर का बयान

इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि 15 जनवरी रात 12 बजे तक आपत्तियां ली गई हैं. उन्होंने कहा कि सभी फार्म ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिनमें आपत्ति दर्ज कराने वाले का नाम और ईपीआईसी नंबर होगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि इन आपत्तियों की जांच के लिए सात दिन का समय मिलेगा. इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि ये फार्म कहां से आए और किसने इन्हें जमा किया. पूरी जांच के बाद ही इन आपत्तियों पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.

