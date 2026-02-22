नाम पूछा, खान निकलीं तो छीन लिया कंबल; टोंक में BJP नेता का मुस्लिम महिलाओं से बदसलूकी की वीडियो वायरल

BJP Ex MP Sukhbir Singh Jaunapuria Controversy: राजस्थान के टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछकर और उनकी धार्मिक पहचान जानकर उनको अपमानित करते हैं. इतना ही वह उनसे दिया कंबल भी रखने को कह रहे हैं. घटना कंबल वितरण कार्यक्रम की बताई जा रही है.
Rajasthan BJP Leader Viral Video: राजस्थान के टोंक जिले से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सियासी और सामाजिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान उनके व्यवहार को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. वायरल क्लिप के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछने के बाद उन्हें दिए गए कंबल वापस ले लिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव का है. यहां सीता-राम मंदिर परिसर में इतवार (22 फरवरी) को गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं, जिनमें अलग-अलग समुदायों की महिलाएं शामिल थीं. सभी महिलाएं अन्य लोगों के साथ बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं ताकि सर्दी से राहत के लिए कंबल हासिल कर सकें.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया खुद कंबल बांट रहे थे और इस दौरान वे महिलाओं से उनका नाम पूछ रहे थे. इसी क्रम में उन्होंने नीचे बैठी एक महिला से उसका नाम पूछा. महिला ने अपना नाम सुकरान खान (कुछ रिपोर्ट में सकुरान खान) बताया. नाम सुनने के सुखबीर सिंह जौनापुरिया भड़क गए और उस महिला को अपमानित करते हुए कंबल छीनने के आदेश दिए.
वीडियो में बीजेपी के पूर्व सांसद को कहते हुए सुना जा सकता है, "क्या नाम है तेरा." जैसे सुखबीर सिंह को पता चलता है कि वह मुस्लिम समुदाय से है तो वह धमकाते हुए कहते हैं, "हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दे."
कार्यक्रम में मौजूद कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें पहले कंबल दे दिए गए थे, लेकिन जब उनकी पहचान मुस्लिम के रूप में हुई तो कंबल वापस ले लिए गए. आरोप यह भी है कि मुस्लिम समुदाय की अन्य महिलाओं को भी कंबल देने से मना कर दिया गया. वीडियो में पूर्व सांसद को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि "जो मोदी को गाली देता है, उसे कंबल लेने का हक नहीं है."
स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस व्यवहार पर आपत्ति भी जताई और सवाल उठाए. हालांकि जौनापुरिया ने कथित तौर पर कार्यक्रम को अपना निजी आयोजन बताते हुए कहा कि यह कोई सरकारी योजना नहीं है. उन्होंने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि अगर किसी को बैठाना है तो बैठा सकते हैं, लेकिन कंबल वितरण उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है.
एनडीवी ने पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के हवाले से बड़ा दावा किया है. पीड़ित बुजुर्ग महिला सकुरान, रजिया और जुबैदा जमी समेत दूसरी मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस हुआ. उनका कहना है कि पहले कंबल देकर बाद में पहचान के आधार पर वापस लेना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था. पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं. वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
