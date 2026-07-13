/राजस्थान में UCC पर बढ़ा सियासी घमासान, बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने के फैसले पर कांग्रेस का सवाल

यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार से सभी वर्ग त्रस्त हैं. आज प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लेकर आ रही है. उन्होंने आगे कहा कि खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन खेजड़ी का कानून नहीं आया और यूसीसी कानून लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी. साथ ही प्रदेश में तालीम और इलाज जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा.