/राजस्थान में UCC पर बढ़ा सियासी घमासान, बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने के फैसले पर कांग्रेस का सवाल

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Rajasthan UCC Debate: भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर-ए-इंतजाम वाले सूबों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) कानून लाए जा रहे हैं या लाने की तैयारी चल रही है. इसी कड़ी में राजस्थान में UCC कानून लाने को लेकर प्रसेस चल रही है. राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार UCC पर सुझाव मांग रही है. भजनलाल शर्मा सरकार के इस कथम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बिना UCC का ड्राफ्ट तैयार किए बिना सरकार UCC पर सुझाव ले रही है.
प्रदेश में चल रही यूसीसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर इल्जाम लगा रही है. कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में UCC सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में UCC को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि सूबे में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार UCC ला रही है. वहीं, कांग्रेस नेता रफ़ीक खान ने इल्जाम लगाया कि UCC संविधान की धाराओं का उल्लंघन है.
यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार से सभी वर्ग त्रस्त हैं. आज प्रदेश में खेजड़ी के कानून की जरूरत है, लेकिन सरकार यूसीसी लेकर आ रही है. उन्होंने आगे कहा कि खेजड़ी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन खेजड़ी का कानून नहीं आया और यूसीसी कानून लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी. साथ ही प्रदेश में तालीम और इलाज जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा.
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रफ़ीक खान ने कहा कि यूसीसी को लाने की बात विधानसभा सत्र के संदर्भ में हो रही है. बिना बिल के, बिना विधानसभा सत्र के 100 तरह के सर्वे किए जा रहे हैं. बिल आएगा तो बात करेंगे, लेकिन यूसीसी अपने आप में संविधान की धाराओं का उल्लंघन है. गौरतलब है कि मुस्लिम बिरादरी UCC कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, उनका कहना है कि UCC कानून मजहबी हकूकों की खिलाफवर्जी करता है.