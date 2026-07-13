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राजस्थान में UCC पर बढ़ा सियासी घमासान, बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने के फैसले पर कांग्रेस का सवाल

Rajasthan UCC Debate: राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सियासत तेज हो गई है। भजनलाल शर्मा सरकार UCC पर जनता से सुझाव मांग रही है, जबकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिना ड्राफ्ट तैयार किए सुझाव लेना उचित नहीं है और सरकार को पहले दूसरे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:04 PM IST
राजस्थान में UCC पर बढ़ा सियासी घमासान, बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने के फैसले पर कांग्रेस का सवाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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