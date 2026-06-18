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Rajasthan News Today: देश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मस्जिदों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं. हालिया दिनों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और दरगाहों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है.
इसी तरह का मामला अब राजस्थान से सामने आया है, जहां बाड़मेर जिले में एक प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिले की मस्जिदों और मदरसों को महज एक दिन में परिसर खाली करने या अपने अस्तित्व को साबित करने का नोटिस जारी किया गया है. इस फैसले के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सकते में आ गए.
मिली जानकारी के मुताबिक, बाड़मेर जिले में कई मस्जिदों और मदरसों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें या तो जमीन खाली करने या फिर अपने उस संपत्ति पर मालिकाना हक को साबित करने के लिए प्रशासन के सामने जवाब पेश करने को कहा गया. इसकी डेडलाइन गुरुवार (18 जून) तय की गई, जो आज खत्म हो गई.
मामले में आरोप है कि यह नोटिस 11 जून की तारीख के साथ जारी किए गए थे, लेकिन इन्हें 17 जून की शाम को संबंधित कमेटियों तक पहुंचाया गया. ऐसे में कमेटियों को दस्तावेज तैयार करने, सहायता लेने और अपना पक्ष रखने के लिए बेहद कम समय मिला. इसको लेकर विपक्षी दलों और अल्पसंख्यकों ने सरकार पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाते हुए, रोक लगाने की मांग की है.
इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए राजस्थान की एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने 17 जून को बड़ा बयान दिया. APCR ने इसे कानूनी प्रक्रिया और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन बताया. संगठन के राजस्थान अध्यक्ष अधिवक्ता सैयद सादात अली ने कहा कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को उसी दिन यानी 18 जून को तहसील कार्यालय में अपना पक्ष रखने या भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया, जो उचित प्रक्रिया के खिलाफ है.
अधिवक्ता सैयद सादात अली ने कहा कि किसी भी मजहबी जगह या संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई से पहले प्रभावित पक्ष को पर्याप्त और मुनासिब मौका दिया जाना जरूरी है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके. उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दिन का समय देना न्याय के सिद्धांतों के उलट है.
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है. संगठन ने विशेष रूप से "सुनवाई का अधिकार" यानी ऑडियो अल्टरम पार्टम सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी शख्स या संस्था के खिलाफ फैसला लेने से पहले उसका पक्ष सुनना जरुरी है.
संगठन का कहना है कि यह कदम संविधान के ऑर्टिकल 14, 21, 25 और 26 का उल्लंघन भी हो सकता है, जो बराबरी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं. APCR ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी तरह की बेदखली या विध्वंस से पहले प्रभावित पक्ष को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि वह अदालत का दरवाजा खटखटा सके और अपना पक्ष रख सके.
संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन एकतरफा या कठोर कार्रवाई करता है, तो वह मस्जिद और मदरसा कमेटियों के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई में शामिल होगा. इसके साथ ही मांग की गई है कि बेदखली से जुड़े सभी नोटिस और कार्रवाई को तुरंत रोका जाए. साथ ही पूरी प्रक्रिया को न्यायिक निगरानी और कानूनी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही आगे बढ़ाया जाए. संगठन ने कहा कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बेदखली बिना न्यायिक हस्तक्षेप और निष्पक्ष सुनवाई के नहीं होनी चाहिए.