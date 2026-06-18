संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन एकतरफा या कठोर कार्रवाई करता है, तो वह मस्जिद और मदरसा कमेटियों के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई में शामिल होगा. इसके साथ ही मांग की गई है कि बेदखली से जुड़े सभी नोटिस और कार्रवाई को तुरंत रोका जाए. साथ ही पूरी प्रक्रिया को न्यायिक निगरानी और कानूनी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही आगे बढ़ाया जाए. संगठन ने कहा कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ या बेदखली बिना न्यायिक हस्तक्षेप और निष्पक्ष सुनवाई के नहीं होनी चाहिए.