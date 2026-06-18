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बाड़मेर में मस्जिद-मदरसों के डिमोलिशन का फरमान, एक दिन का अल्टीमेटम मिलने से सकते में मुसलमान!

Rajasthan Mosque Madarsa Demolition Notice: राजस्थान के बाड़मेर में मस्जिदों और मदरसों को एक दिन में परिसर खाली करने या मालिकाना हक साबित करने के नोटिस से विवाद खड़ा हो गया है. अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया है और कार्रवाई रोकने की मांग की है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:27 PM IST
बाड़मेर में मस्जिद-मदरसों के डिमोलिशन का फरमान, एक दिन का अल्टीमेटम मिलने से सकते में मुसलमान!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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