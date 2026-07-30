/अजमेर दरगाह मामले में नया मोड़, HC ने महाराणा प्रताप सेना के सदर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दरख्वास्त में वकील आशीष कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि अजमेर दरगाह के आहता में गैर मज़हबी मंदिर होने का दावा करते हुए वहां की निचली अदालत में एक सिविल दावा चल रहा है. उस दावे में डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने दरख्वास्त पेश कर शरीक मुद्दई बनने की गुजारिश की थी. इस लेटर को निचली अदालत ने गुजिश्ता 15 जनवरी को कुबूल कर उन्हें पार्टी बना लिया था, जबकि वो महाराणा प्रताप सेना के सदर हैं और सियासी वजूहात और अपनी पब्लिसिटी के लिए मामले में पार्टी बने हैं. दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि असल मे मुकदमा नवंबर 2024 में दायर किया गया था और परमार ने 14 माह तक इंतजार करने के बाद अचानक पार्टी बनने का दरख़्वास्त लेटर पेश किया.