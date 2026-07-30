/अजमेर दरगाह मामले में नया मोड़, HC ने महाराणा प्रताप सेना के सदर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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Ajmer Dargah Dispute: अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताते हुए दावा करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने महाराणा प्रताप सेना के सदर डॉ. राजवर्धन सिंह परमार को एक नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस नोटिस में डॉ. राजवर्धन सिंह परमार से पूछा है कि अजमेर दरगाह मामले में जेरुलतवा दावे में उन्हें पार्टी बनाने के ताल्लुक में निचली अदालत की ओर से दिए ऑर्डर को क्यों ना मंसूख कर दिया जाए. जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच ने ये ऑडर अजमेर दरगाह अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब की ओर से दायर दरख्वास्त पर इब्तिदाई सुनवाई करते हुए दिए.
दरख्वास्त में वकील आशीष कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि अजमेर दरगाह के आहता में गैर मज़हबी मंदिर होने का दावा करते हुए वहां की निचली अदालत में एक सिविल दावा चल रहा है. उस दावे में डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने दरख्वास्त पेश कर शरीक मुद्दई बनने की गुजारिश की थी. इस लेटर को निचली अदालत ने गुजिश्ता 15 जनवरी को कुबूल कर उन्हें पार्टी बना लिया था, जबकि वो महाराणा प्रताप सेना के सदर हैं और सियासी वजूहात और अपनी पब्लिसिटी के लिए मामले में पार्टी बने हैं. दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि असल मे मुकदमा नवंबर 2024 में दायर किया गया था और परमार ने 14 माह तक इंतजार करने के बाद अचानक पार्टी बनने का दरख़्वास्त लेटर पेश किया.
इसके अलावा निचली अदालत में इससे पहले कुछ दीगर दरख़्वास्ते भी पेश हुए थी, जिन्हें अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ अक़ीदत, मज़हबी ताल्लुक या दिलचस्पी से किसी का सीधा कानूनी हक़ नहीं बनता है. अंजुमन सैय्यद ज़ादगान के सेक्रेटरी हाजी सैय्यद कलीमुद्दीन चिश्ती ने बताया कि निचली अदालत ने दरख़्वास्त दायर करने वाले दीगर वालों पर तीस-तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, निचली अदालत ने बाकी दरख़्वास्त देने वालो को छोड़कर परमार को पार्टी बना लिया था. ऐसे में निचली अदालत के ऑर्डर को मंसूख किया जाने की दरख़्वास्त हाई कोर्ट में की थी, जिस पर 29 जुलाई को सुनवाई करते हुए अदालत ने परमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.