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अजमेर दरगाह मामले में नया मोड़, HC ने महाराणा प्रताप सेना के सदर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Ajmer Dargah Dispute: राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े मामले में महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि उन्हें मुकदमे में पक्षकार बनाने के निचली अदालत के आदेश को क्यों न रद्द किया जाए. मामले की अगली सुनवाई में परमार से जवाब मांगा गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:10 PM IST
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