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राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान हाई कोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कुछ मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:29 PM IST
राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी
Image Credit: प्रतीकात्म फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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