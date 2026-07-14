/राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

जस्टिस समीर जैन ने क्या कहा?

जस्टिस समीर जैन ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह कमेटी और दूसरे लोगों की याचिकाएं खारिज कर दीं. इन याचिकाओं में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में मौजूद मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी. नोटिस में आरोप लगाया गया था कि इन संस्थानों ने सरकारी या कृषि भूमि पर बिना कानूनी अनुमति के पक्का निर्माण किया था और संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था. PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ढांचे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों के पालन का हवाला देते हुए कहा कि यह कदम धार्मिक भेदभाव के बजाय सुरक्षा कारणों से उठाया गया था.