/राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

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Rajasthan News: राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कई मस्जिद, मदरसों और दरगाहों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होगी. राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दिया है. 13 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने इन धार्मिक स्थलों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को एक कमेटी गठन करने का आदेश दिया है, जो हर मामले की अलग-अलग जांच कर कानूनी कार्रवाई के संबंध में अपनी सिफारिश देगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी मजहब या समुदाय के साथ भेदभाव का सवाल नहीं है. बल्कि, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के शासन को लागू करने से जुड़ा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि आम तौर पर किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन हर जानकारी का खुलासा करना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा करने से गोपनीय या संवेदनशील जानकारी उजागर होने का खतरा हो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है.
जस्टिस समीर जैन ने क्या कहा?
जस्टिस समीर जैन ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह कमेटी और दूसरे लोगों की याचिकाएं खारिज कर दीं. इन याचिकाओं में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में मौजूद मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी. नोटिस में आरोप लगाया गया था कि इन संस्थानों ने सरकारी या कृषि भूमि पर बिना कानूनी अनुमति के पक्का निर्माण किया था और संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था. PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ढांचे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों के पालन का हवाला देते हुए कहा कि यह कदम धार्मिक भेदभाव के बजाय सुरक्षा कारणों से उठाया गया था.
सरकार ने क्या दी दलील
वहीं, सरकार की तरफ से पेश वकील ने तर्क दिया कि यह निर्माण सीमा के साथ संवेदनशील और प्रतिबंधित 50 किलोमीटर के दायरे में बिना वैध इजाजत के किया गया था. खुफिया सूत्रों ने पाकिस्तान से तस्करी और घुसपैठ के खतरे की ओर इशारा किया. इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इन अवैध ढांचों को हटाया जाना चाहिए. इस दलील के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया.