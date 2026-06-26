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मस्जिदों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम एकजुट, विरोध के आगे धीमी पड़ी बुलडोजर की रफ्तार

Rajasthan Hindu Muslim Together Protest Against Mosque Demolition: राजस्थान के पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में मस्जिदों को जारी नोटिस और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है. इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, APCR ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और प्रभावित पक्ष प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:55 PM IST
मस्जिदों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम एकजुट, विरोध के आगे धीमी पड़ी बुलडोजर की रफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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