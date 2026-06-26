आजादी के बाद से बॉर्डर एरिया में मस्जिदों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक खतरा कैसे पदा हो गया?

इस मुद्दे पर हर तरह से सहयोग कर रहे APCR के जनरल सेक्रेटरी नदीम खान का कहना है कि इस पूरे बॉर्डर एरिया में करीब 350 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस भी देर से दिए जा रहे हैं, जैसे रात में नोटिस चिपकाए गए और सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इससे साफ है कि यहां प्लानिंग के साथ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी मंदिर या गुरुद्वारे को नोटिस दिया गया है, क्या खतरा सिर्फ मस्जिदों और मुसलमानों से है? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बॉर्डर एरिया में मस्जिदों और मुसलमानों से कोई खतरा नहीं था और अब अचानक खतरा पैदा हो गया है?