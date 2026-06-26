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Rajasthan Hindu Muslim Together Protest Against Mosque Demolition: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने राजस्थान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में "ऑपरेशन क्लीन" शुरू किया है. इस ऑपरेशन के तहत राजस्थान के चार जिलों (1070 किलोमीटर) के पाकिस्तान से लगे बॉर्डर एरिया में करीब 350 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस ऑपरेशन के तहत अब तक चार मस्जिदें गिराई जा चुकी हैं. APCR ने जोधपुर हाई कोर्ट में मस्जिदों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है. इस बीच मस्जिदों और दरगाहों को गिराए जाने के विरोध में अब राजस्थान के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं.
राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. मुस्लिम समाज ने मस्जिदों खिलाफ नोटिस जारी करने और मस्जिदों को ध्वस्त करने के खिलाफ हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया. मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय के इस कदम का स्वागत किया है और उनकी तारीफ की है. प्रदर्शन में शामिल हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि सिर्फ मस्जिदों को ही निशाना बनाया जा रहा है, यह एक सोची-समझी साजिश है. लोगों ने कहा कि हम सदियों से यहां साथ रहते आए हैं और धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, हम एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ रहे हैं और आज मुसलमानों के लिए बुरा समय है. इसलिए ऐसे समय में हम उनके साथ खड़े हैं,
मस्जिदों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हिंदू समुदाय ने किया विरोध, बुलडोजर की रफ्तार हुई धीमी!
जमात-ए-इस्लामी के स्टेट प्रेसिडेंट निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए चिंता व्यक्त की कि मस्जिदों के ध्वस्तीकरण को लेकर खतरा अभी भी है. उन्होंने कहा कि अभी भी खतरा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब हिंदू समुदाय भी मुसलमानों के हक में आवाज़ उठा रहा है. इससे बुलडोज़र की रफ़्तार धीमी हो गई है और अब प्रशासन भी बिना सोचे-समझे कार्रवाई करने से बच रहा है. उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ शांति है.
आजादी के बाद से बॉर्डर एरिया में मस्जिदों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक खतरा कैसे पदा हो गया?
इस मुद्दे पर हर तरह से सहयोग कर रहे APCR के जनरल सेक्रेटरी नदीम खान का कहना है कि इस पूरे बॉर्डर एरिया में करीब 350 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस भी देर से दिए जा रहे हैं, जैसे रात में नोटिस चिपकाए गए और सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इससे साफ है कि यहां प्लानिंग के साथ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी मंदिर या गुरुद्वारे को नोटिस दिया गया है, क्या खतरा सिर्फ मस्जिदों और मुसलमानों से है? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बॉर्डर एरिया में मस्जिदों और मुसलमानों से कोई खतरा नहीं था और अब अचानक खतरा पैदा हो गया है?