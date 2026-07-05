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मस्जिदों पर एक्शन से गरमाया राजस्थान, हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर खोला मोर्चा, सरकार से पूछा- मौका क्यों नहीं दिया?

Hindus Muslims Unite Against Mosque Demolitions: राजस्थान के बाड़मेर और बीकानेर में सीमा सुरक्षा के 12 मस्जिदों पर बीजेपी सरकार ने कार्रवाई की. इसके खिलाफ अब हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ विरोध में उतर आए हैं. प्रभावित लोगों ने पर्याप्त नोटिस दिए बिना कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 05, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:57 PM IST
मस्जिदों पर एक्शन से गरमाया राजस्थान, हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर खोला मोर्चा, सरकार से पूछा- मौका क्यों नहीं दिया?
Image Credit: मस्जिदों पर कार्रवाई से नाराज हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर जताया विरोध (PC- सोशल मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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