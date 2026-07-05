/मस्जिदों पर एक्शन से गरमाया राजस्थान, हिंदू-मुस्लिम ने मिलकर खोला मोर्चा, सरकार से पूछा- मौका क्यों नहीं दिया?

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Rajasthan News Today: राजस्थान में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से सटे इलाकों में कई मस्जिदों को गिराए जाने के बाद माहौल गर्मा गया है. खास बात यह है कि इस मसले पर सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी खुलकर उनके साथ खड़े दिखाई दिए. दोनों मजहबों के लोगों ने मिलकर एहतिजाज किया और जिला इंतजामिया को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए.
"बाड़मेर और बीकानेर में गिरा दी गई 12 मस्जिदें"
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने या कोई जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त ही नहीं दिया गया. राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल एक अर्जी के मुताबिक, 18 से 20 जून के बीच बाड़मेर और बीकानेर जिलों के उन गांवों में करीब 12 मस्जिदों को गिरा दिया गया, जो भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में आते हैं. यह कार्रवाई कथित अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की गई.
बताया जा रहा है कि 27 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में बने गैर-कानूनी निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था. सरकारी अफसरों का कहना है कि जिन जगहों पर मस्जिदें बनी थीं, वे गोचर यानी चरागाह की जमीन थीं.
"हुकूमत और इंतजामिया ने कार्रवाई से पहले नहीं दिया वक्त"
हालांकि, गांव वालों का इल्जाम है कि उन्हें कार्रवाई से पहले इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वे अपना जवाब पेश कर सकें. सियाई गांव के रहने वाले अब्दुल सिंधी ने कहा, "कम से कम हमें पहले आगाह तो किया जाता. अगर कोई कमी थी तो हम उसे दूर कर देते या फिर जुर्माना भरने को भी तैयार थे."
बाड़मेर के केरकोरी गांव के स्थानीय मौलवी हिशामुद्दीन सिंधी ने बताया कि जिस मस्जिद को गिराया गया, वह इलाके के लोगों की इबादत की एक अहम जगह थी. उन्होंने कहा, "हमने बड़ी मुश्किलों से इस मस्जिद को बनाया था. दस किलोमीटर के दायरे में यही एक मस्जिद थी. अब इसे भी गिरा दिया गया. ऐसे में लोग नमाज़ पढ़ने कहां जाएंगे?"
सरकार की कार्रवाई के खिलाफ एक साथ दिखे हिंदू मुस्लिम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिदों को गिराए जाने के बाद बाड़मेर के कई इलाकों में एहतिजाज शुरू हो गया. 'सर्व धर्म शांति सभा' के बैनर तले हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला और जिला इंतजामिया को ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी का इजहार किया.
स्थानीय निवासी हरला राम मेघवाल ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों का साथ दिया. उन्होंने बताया, "जब एहतिजाज के तौर पर मुस्लिम परिवारों ने खाना बनाना बंद कर दिया, तब हमारे समाज के लोगों ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया."
पराडिया गांव के सरपंच सोरता राम मेघवाल ने भी कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि अगर सरकार सचमुच अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसे हर तरह के गैर-कानूनी निर्माणों पर बराबरी से कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों या किसी एक तबके को निशाना बनाकर की जा रही है."
इस पूरे मामले को लेकर प्रभावित लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनकी अर्जी में कहा गया है कि कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के उस उसूल का उल्लंघन हुआ, जिसके तहत किसी भी शख्स को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. इस मामले पर अदालत में 7 जुलाई को सुनवाई होनी तय है.
राजस्थान सरकार ने कार्रवाई पर दी सफाई
मामला तूल पकड़ता देख बीजेपी की अगुवाली वाली राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने इस कार्रवाई का बचाव किया है. राजस्थान सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि सरहदी इलाके में किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले इजाजत लेना अनिवार्य होता है.