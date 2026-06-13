वीडियो में आफताब अपने फोन पर लिखे मैसेज को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग धर्म से जुड़े मुद्दों पर बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन इस तरह का संदेश देखकर उन्हें बेहद बुरा लगा. आफताब ने कहा कि इस तरह की बातें समाज की सोच पर सवाल खड़े करती हैं और यह चिंता पैदा करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मैसेज पढ़ने के बाद आफताब ने तय किया कि वह सीधे ग्राहक से पूछेंगे कि क्या वह अब भी उनका पार्सल स्वीकार करना चाहता है. वीडियो में उन्होंने कहा, “चलो ग्राहक से पूछते हैं कि क्या उन्हें मुझसे ऑर्डर लेना भी है या नहीं.” हालांकि जब आफताब पार्सल लेकर ग्राहक के घर पहुंचे, तब स्थिति पूरी तरह बदल गई.