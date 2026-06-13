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Rajasthan News: देश में नफरत तेजी से बढ़ रही है. इसका असर अब गांवों और कस्बों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म तक दिखाई दे रहा है. राजस्थान के जयपुर में काम करने वाले डिलीवरी वर्कर आफताब ने दावा किया कि जब वह एक पार्सल डिलीवर करने जा रहे थे, तब उन्हें ऑर्डर इंस्ट्रक्शन में लिखा दिखाई दिया, “Do not send parcel with Muslim delivery boy” यानी “मुस्लिम डिलीवरी बॉय के साथ पार्सल न भेजें.” इस मैसेज को देखकर आफताब हैरान और दुखी हो गए. उन्होंने अपने अनुभव को एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया.
वीडियो में आफताब अपने फोन पर लिखे मैसेज को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग धर्म से जुड़े मुद्दों पर बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन इस तरह का संदेश देखकर उन्हें बेहद बुरा लगा. आफताब ने कहा कि इस तरह की बातें समाज की सोच पर सवाल खड़े करती हैं और यह चिंता पैदा करती हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. मैसेज पढ़ने के बाद आफताब ने तय किया कि वह सीधे ग्राहक से पूछेंगे कि क्या वह अब भी उनका पार्सल स्वीकार करना चाहता है. वीडियो में उन्होंने कहा, “चलो ग्राहक से पूछते हैं कि क्या उन्हें मुझसे ऑर्डर लेना भी है या नहीं.” हालांकि जब आफताब पार्सल लेकर ग्राहक के घर पहुंचे, तब स्थिति पूरी तरह बदल गई.
दोनों के बीच क्या हुआ?
आफताब के मुताबिक, ग्राहक ने उन्हें बताया कि यह संदेश बहुत पहले गुस्से में लिखा गया था और बाद में उसे हटाया नहीं जा सका. ग्राहक ने कथित तौर पर कहा, “मैंने यह बहुत समय पहले गुस्से में लिखा था और अब मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हटाया जाए.” ग्राहक ने यह भी कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मैसेज अब भी डिलीवरी निर्देशों में दिखाई दे रहा है. आफताब ने बताया कि मुलाकात के दौरान ग्राहक का व्यवहार विनम्र और समझदारी भरा था. बातचीत के दौरान उन्होंने माहौल को हल्का बनाने के लिए मजाक भी किया.
दोनों के बीच हंसी-मजाक
उन्होंने ग्राहक से कहा कि वह तीसरी मंजिल पर रहते हैं और इमारत में लिफ्ट भी नहीं है. अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में कोई डिलीवरी करने नहीं आएगा. इस पर दोनों के बीच हंसी-मजाक भी हुआ. आफताब के मुताबिक, ग्राहक ने संदेश के लिए माफी मांगी और चिंता जताई कि वह अब भी ऐप पर दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, आफताब ने ग्राहक की मदद करते हुए ऐप से उस मैसेज को हटाने का तरीका भी बताया.