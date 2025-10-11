Advertisement
Rajasthan: मंगत सिंह ISI के लिए कर रहा था काम, कैंटोनमेंट इलाके से गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में मंगत नाम का सख्स जो कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहा था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जानकारी देने का काम कर रहा था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 11, 2025, 11:35 AM IST

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी करने के आरोप में अलवर निवासी मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है. उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

राजस्थान में मंगत सिंह की गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राज्य में चलाए जा रहे निगरानी अभियान के दौरान अलवर के कैंटोनमेंट इलाके में मंगत सिंह की एक्टिविटीज संदिग्ध पाई गईं. जांच में पता चला कि मंगत सिंह को एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने ईशा शर्मा नाम से फर्जी पहचान बनाकर हनीट्रैप किया था. उसने पैसे के बदले सहयोग की पेशकश की थी.

दो सालों से हैंडलर्स के संपर्क में था आरोपी

पुलिस ने बताया कि मंगत सिंह पिछले दो सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत जयपुर स्थित स्पेशल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने उसे गिरफ्तार किया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

इससे पहले भी हो चुकी है राजस्थान से गिरफ्तारी

गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त में भी राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में एक 30 साल के शख्स को सैन्य खुफिया (MI) ने गिरफ्तार किया था. आरोपी की पहचान जीवण खान के तौर पर हुई थी, जो जैसलमेर के संकड़ा इलाके का रहने वाला था.

सूत्रों के मुताबिक, जीवण खान पहले जैसलमेर के मिलिट्री इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करता था. वह 19 अगस्त को दोबारा सेना स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी गेट पर उसे रोक लिया गया. उसके मोबाइल की जांच में संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जिसके बाद उसे एमआई अधिकारियों ने हिरासत में लिया और बाद में कोतवाली पुलिस को सौंप दिया.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

