कांवड़ में मांस की दुकानें बंद तो क्या ईद मिलादुन्नबी पर शराब पर लगेगी रोक? मौलानाओं ने की बड़ी मांग

Rajasthan News: पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पूरी दुनिया के अकीदतमंद मनाते हैं. इस मौके पर राजस्थान में भी मुस्लिम रहनुमाओं और तंज़ीमों ने 5 सितंबर को रियासती हुकूमत से ड्राई डे रखने की गुज़ारिश की है.

अजमेर शरीफ दरगाह ख़ुद्दाम-ए ख्वाजा की अंजुमन शेख ज़ादगान, ख़ानक़ाह ए मशरिब ए चिश्त और मुस्लिम रहनुमा मकराना एमएलए ज़ाकिर हुसैन गोसावत, जयपुर किशनपोल एमएलए अमीन कागज़ी जैसे कई लीडरान ने ईद मिलादुन्नबी के दिन ड्राई डे रखने की ग़ुज़ारिश की है.

इस सिलसिले में अजमेर और मकराना में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सारे आलम (पूरी दुनिया) के लिए रहमत बन कर आए. नबी पाक ने ब्याज़खोरी और ख़्वातीन (महिलाओं) पर जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी बुराई शराब नशाख़ोरी को हराम करार दिया. इंसान को इंसान से मोहब्बत का पैगाम दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यही वजह है कि उनके यौमे पैदाइश ईद मिलादुन्नबी के दिन ड्राई डे रखा जाना चाहिए. उनकी शिक्षाओं की वजह से लोग कई गुनाहों से बचते हैं. मुस्लिम रहनुमा अमीन कागज़ी और ज़ाकिर हुसैन अपने डेलिगेशन के साथ आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से भी मुलाक़ात करेंगे.

इसी तरह अजमेर दरगाह से ख़ानक़ाह ए मशरिब ए चिश्त ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल से गुजारिश की है के जिस तरह 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन दीगर मज़हब का अहतराम कर नॉनवेज मटन,चिकन और अंडों की दुकानें बंद का ऐलान किया गया है उसे तरह 5 सितंबर को नशाबंदी की जाए और तमाम शराबखाने बंद कर ड्राई डे का भी ऐलान किया जाए. इस तरह के नेक क़दम से रियासत ही नही बल्कि पूरे मुल्क में एक अच्छा पैग़ाम जाएगा, जिसके लिए भजनलाल हुकूमत का मुस्लिम समाज शुक्रगुजार रहेगा.