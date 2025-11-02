Advertisement
'खुदा को हाजिर-नाजिर मानकर...' मुस्लिम शौहर ने डाक से भेजा तलाक, अब बीवी ने उठाया ये कदम

Muslim Talaq Case in India: मध्य प्रदेस के राजगढ़ से 'डाक से तलाक' का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. राजगढ़ की रहने वाली मुस्लिम औरत को उसके शौहर ने राजस्थान से चिट्ठी भेजकर पहला तलाक दे दिया. पीड़िता ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई है.जानें क्या है पूरा मामला?

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 09:19 PM IST

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम औरत को उसके शौहर ने डाक पोस्ट से तलाक दे दिया. यह मामला भोजपुर कस्बे का है. शौहर ने राजस्थान के छीपाबड़ौद कस्बे से अपनी बीवी को तलाकनामा भेजा है. इस चिट्ठी में तलाक की बहुत ही झकझोर देने वाली वजह बताई गई है. 

राजस्थान के रहने वाले शौहर ने तलाकनामा में लिखा, "बीवी के माता-पिता से अलग रहकर साथ रहने की जिद की वजह से अब उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है, इसकी वजह से अब साथ रहना मुमकिन नहीं है." हालांकि, तलाकनाम मिलने के बाद बीवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

तलाकनामे में शौहर ने क्या लिखा?

शौहर ने डाक से भेजा तलाकनामे में लिखा, "मैं सद्दाम मंसूरी निवासी राजस्थान छीपाबड़ौद, खुदा को हाजिर-नाजिर मानकर मुस्लिम शरीयत के मुताबिक अपनी बीवी शाइन मंसूरी निवासी भोजपुर को पहला तलाक देता हूं." तलाकनामा वाली यह चिट्ठी 24 अक्टूबर को राजगढ़ जिले के भोजपुर कस्बे में शाइन मंसूरी को मिला. पोस्टमैन के हाथों जब पत्र आया, तब शाइन को पता चला कि उसके शौहर ने उसे डाक के जरिए तलाक दे दिया है.

बीवी ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जाम

शौहर के जरिये पहला तलाक देने के बाद शाइन मंसूरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई. शाइन मंसूरी ने बताया कि उसकी शादी 11 फरवरी 2021 को राजस्थान के छीपाबड़ौद निवासी सद्दाम मंसूरी (25) से मुस्लिम रीति-रिवाज के हुई थी. शाइन के मुताबिक, शुरुआती दो साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन पिछले दो सालों में शौहर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया.

शाइन ने बताया कि "मेरा शौहर मुझ पर शक करता था, मारपीट करता था. कई बार ताले में बंद करके रखता था. किसी से बात नहीं करने देता था, यहां तक कि मायके वालों से भी नहीं. उसने मुझे तेजाब से जलाने की धमकी भी दी." पीड़िता शाइन का एक दो साल का बेटा है. शाइन मंसूरी ने दावा किया कि चार महीने पहले शौहर ने उसे घर से निकाल दिया था. तब से वह अपने मायके भोजपुर में अपने पिता के घर पर ही रह रही है.

पुलिस के एक्शन न लेने पर किया कोर्ट का रुख

पीड़िता शाइन ने बताया कि उसने भोजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने कोर्ट में केस दायर किया. इसी बीच पति ने डाक के जरिये तलाकनामा भेज दिया. शाइन ने कहा, "मैं तलाक नहीं चाहती हूं. मेरा एक छोटा बच्चा है. मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजकर रिश्ता खत्म कर दिया."

TAGS

mp newstriple talaq casemuslim news

