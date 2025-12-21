Advertisement
Ajmer Dargah में रौशन हुआ उर्स का चिराग, रजब का चांद दिखते ही सजी शाही महफिल!

Ajmer Sharif Dargah Urs 2025: माहे रजब का चांद नजर आते ही अजमेर शरीफ दरगाह में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 814वां उर्स शुरू हो गया. इससे पहले दरगाह मैनेजमेंट ने शाही महफिल की तैयारियां पूरी कर ली हैं. कव्वालियां और सूफियाना रस्में 6 रजब तक अदा की जाएंगी. उर्स में बड़ी संख्या में देश दुनिया से जायरीन जियारत के लिए अजमेर दरगाह का रूख कर रहे हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:45 PM IST

Ajmer Dargah Urs News: माहे रजब का चांद नजर आते ही सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स का आगाज हो गया. इसके साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स की शाही महफिल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. इस वक्त दरगाह परिसर में रौनक बढ़ गई है और देश-विदेश से जायरीनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

अजमेर शरीफ दरगाह में उर्स की शाही महफिल का आयोजन मुगलिया दौर से चली आ रही रिवायत के मुताबिक किया जाता है. यह शाही महफिल दरगाह के महफिलखाना में अदा की जाती है, जिसकी सदारत दरगाह दीवान की ओर से होती है. उर्स के मद्देनजर मौरूसी अमला ने महफिलखाना को खास तौर पर सजाया है, ताकि शाही महफिल पूरी रिवायत और अकीदत के साथ पूरी की जा सके.

उर्स की पहली महफिल में शाही कव्वाल सूफियाना रंग पेश करेंगे. इस दौरान मुल्क भर से आए कव्वाल भी सूफी रिवायत के महान शायर हजरत अमीर खुसरो के लिखे कलाम पढ़ेंगे. माना जाता है कि उर्स की इन महफिलों में पेश की जाने वाली कव्वालियां जायरीनों के दिलों में सूफियत, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम भर देती हैं.

मौरूसी अमला के सचिव मोहम्मद इश्हाक शेख ने उर्स की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि उर्स की शाही महफिलें 6 रजब तक जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि इन शाही महफिलों की सदारत दरगाह दीवान सैय्यद जैनुल आबेदीन अली खान के नायब सैय्यद नसीरुद्दीन अली करेंगे. मौरूसी अमला की ओर से उर्स से जुड़ी तमाम रस्मों और रिवायतों को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से निभाने की पूरी तैयारी की गई है.

दरगाह परिसर में उर्स के दौरान शांति, व्यवस्था और रिवायतों को बनाए रखने के लिए मौरूसी अमला सक्रिय रूप से जिम्मेदारी निभा रहा है. उर्स की पहली शाही महफिल को लेकर जायरीनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. जैसे ही माहे रजब का चांद नजर आया, दरगाह में दुआओं, जियारत और सूफियाना माहौल ने पूरे परिसर को रौशन कर दिया. इससे पहले दरगाह में जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया था. 

