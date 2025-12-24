अजमेर उर्स में शाकाहारी लंगर की धूम, देग चखने के लिए उमड़ी जायरीनों की भीड़

Ajmer Sharif Dargah Urs News: अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलेह की 814वें उर्स के मौके पर खास रौनक देखी जा रही है. दुनिया के कोने-कोने से अकीदमंद दरगाह पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस मौके पर अकीदतमंदों के लिए मजार पर लंगर का खास ऐहतमान किया गया है. इस लंगर को चखने के लिए जायरीनों में होड़ लगी है.

चिश्तिया सिलसिले की पुरानी रिवायत के मुताबिक, सैकड़ों सालों से सूफी खानकाहों पर आज भी खास और आम अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है. पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई यह लंगर की रिवायत आज भी आले रसूल के दरबारों में नजर आती है. अजमेर शरीफ दरगाह में करीब आठ सौ सालों से लगातार लंगर का एहतमाम जारी है.

दुनिया भर में मशहूर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में हिंदू, मुस्लिम समेत तमाम मजहबों के अकीदतमंदों के लिए शाकाहारी लंगर तैयार किया जाता है. दरगाह में मौजूद शाही देगों का भी ऐतिहासिक महत्व है. बताया जाता है कि बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने दान किया था, जिसमें 120 मन मीठा चावल पकाया जाता है, जबकि छोटी देग बादशाह जहांगीर की ओर से पेश की गई थी, जिसमें 60 मन लंगर पकता है.

खास बात यह है कि इन देगों में खाना पकते समय इनका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल गर्म नहीं होता, जिसे बच्चा भी छू सकता है. अकीदतमंद अपनी मुराद पूरी होने पर देग में नजराना और खाने-पीने का सामान भी डालते हैं. उर्स कन्वीनर और अंजुमन सैय्यद जादगान, दरगाह शरीफ अजमेर से जुड़े हाजी सैय्यद हसन हाशमी ने बताया कि चिश्तिया सिलसिले की सूफी खानकाहों पर बुजुर्गों के जरिए लंगर खिलाने की रिवायत बेहद पुरानी है. इसी वजह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में शाही लंगर के साथ-साथ अलग-अलग जगहों पर खुद्दाम-ए-ख्वाजा और जायरीन भी लंगर का इंतजाम करते हैं.

दरगाह के गद्दीनशीन पीर सैय्यद अफसर नियाजी ने दावा किया कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर-ए-नबूवत में बड़े पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया जाता था, जिसके बाद से उनकी आल इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाती आ रही है.

वहीं, दरगाह के गद्दीनशीन पीर सैय्यद फखर काजमी चिश्ती ने बताया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद जौ का दलिया नोश फरमाते थे और लोगों को उम्दा लंगर खिलाया करते थे. इसी वजह से दरगाह में आज भी सुबह और शाम दो वक्त लंगर बांटा जाता है. मुगलिया दौर में बादशाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज को कुछ गांव नजर किए थे, जहां आज भी खेती होती है. वहीं से जौ आता है, जिसे पकाकर लंगर में बांट दिया जाता है.

मजार से जुड़े लोगों और मुरीदों की मान्यता है कि इस लंगर में रूहानियत का असर माना जाता है, जिससे अकीदतमंदों को शिफा मिलती है. आम लोगों से लेकर बादशाहों तक ने इस लंगर को लाइन में लगकर हासिल किया है. खास बात यह भी बताई जाती है कि जब कोई पीर अपने मुरीद को वजाइफ की इजाजत देता है, तो उसे इस लंगर के इस्तेमाल की ताकीद की जाती है. रोजा रखना और इस लंगर का सेवन विर्दो-वजाइफ में फायदेमंद माना जाता है.

