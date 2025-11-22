Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3013929
Zee SalaamIndian Muslim

Rajasthan: मुस्लिम परिवार पर गांव छोड़ने का दबाव, तहसीलदार ने दिया 7 दिनों का वक्त

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा में मुस्लिम समुदाय के परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वह इलाके को छोड़ दें. दशहरे के वक्त कुछ लोगों ने उन्हें घर छोड़ने की धमकी दी थी. अब तहसीलदार ने घर पहुंचकर 7 दिनों के अंदर घर खाली करने के लिए कहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 22, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

Rajasthan: मुस्लिम परिवार पर गांव छोड़ने का दबाव, तहसीलदार ने दिया 7 दिनों का वक्त

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा आमली बंगला निवासी निसार शाह फकीर और उनके परिवार को पिछले कुछ समय से गांव छोड़ने का दबाव झेलना पड़ रहा है. परिवार के अनुसार, दो महीने पहले गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और निसार शाह को दशहरा तक गांव खाली करने की चेतावनी दी. इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने एसडीपीआई के प्रदेश सचिव शबीर कुरैशी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी. उस समय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी.

पांच से सात दिनों में मकान करो खाली

पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब सात दिन पहले तहसीलदार गांव पहुंचे और निसार शाह के परिवार को बुलाने के लिए कहा गया. उस समय घर पर मौजूद बहू जब तहसीलदार की गाड़ी के पास पहुंची तो उसे पांच से सात दिनों में मकान खाली करने के लिए कहा गया.

परिवार का आरोप है कि उनके घर के आसपास इसी आबादी में अन्य मकान भी मौजूद हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उनका कहना है कि समुदाय विशेष के परिवार के साथ इस तरह के व्यवहार से लोगों में असंतोष फैल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार कर रहा है मदद की गुजारिश

इस मामले को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) भीलवाड़ा जिला कार्यकारिणी सदस्य परवेज़ शेख और पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और न्याय की मांग की है. पीड़ित परिवार ने आशंका जताई कि कहीं उनकी आजीविका का सहारा और मकान उजड़ न जाए.

जिला कलेक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवार को आश्वासन दिया कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी. कलेक्टर ने साफ कहा कि अगर अतिक्रमण के आधार पर किसी मकान को तोड़ा जाता है, तो पंचायत की सरकारी जमीन पर बने सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा. साथ ही, जरूरत पड़ने पर परिवार को पंचायत की ओर से रहवासी भूखंड भी उपलब्ध कराया जाएगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

RajasthanRajasthan newsmuslim news

Trending news

Rajasthan
Rajasthan: मुस्लिम परिवार पर गांव छोड़ने का दबाव, तहसीलदार ने दिया 7 दिनों का वक्त
mp news
MP News: मुस्लिम पार्टनर के साथ ही रहेगी हिंदू युवती, मां-बाप की पिटीशन रद्द
UAE on Sudan Civil War
मुस्लिम मुल्क सूडान में खून-खराबे पर लगेगी रोक, एक्शन के लिए तैयार अमेरिका और UAE
Asaduddin Owaisi
नहीं-नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे आप, मंच से अख्तरुल ईमान को Owaisi की नसीहत: VIDEO
CJI
मां-बाप को क्यों मिले सज़ा? विदाई समारोह में CJI का बुलडोजर जस्टिस पर दिया बड़ा बयान
mayor Zohran Mamdani
फासीवादी और जिहादी वाले सवाल पर क्या बोले ट्रंप और ममदानी; जाने पूरा मामला
Assam
तुम लोगों की वजह से असम के लोग बदनाम; मुसलमानों पर BJP के वीडियो पर बवाल
Rashid Alvi
Modi करें विचार, MBBS करने वाले ने क्यों अपनाया आतंक का रास्ता; राशिद अल्वी के बयान
Israel
Israel ने लेबनान में किया हमला, क्या मारे गए 13 हमास के लड़ाके? छोटे बच्चे भी शिकार
Himachal Pradesh News
संजौली के बाद ऊना में निशाने पर मस्जिद, नमाज और मुस्लिम एंट्री पर रोक की मांग