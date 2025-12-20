Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3047759
Zee SalaamIndian Muslim

बारां विवादित पोस्ट: तस्वीर वही, आरोपी कई; अब SDPI जिलाध्यक्ष अजीज भी हिरासत में

Rajasthan Alleged Communal Tension Case: राजस्थान के बारां में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली कथित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने अब SDPI जिलाध्यक्ष अब्दुल अजीज पठान को गिरफ्तार किया है. इससे पहले इसी पोस्ट के आरोप में चार अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 05:23 PM IST

Trending Photos

बारां पुलिस ने SDPI जिलाध्यक्ष को किया गिरफ्तार
बारां पुलिस ने SDPI जिलाध्यक्ष को किया गिरफ्तार

Baran News Today: देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है. खासकर, दक्षिणपंथी शासित राज्यों में, जहां अक्सर मुसलमानों को उनके धर्म और पहचान के आधार पर हिंसा का सामना करना पड़ता है. प्रशासन का रवैया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इसके उलट दिखाई पड़ता. कई बार महज आरोपों के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है. इसी तरह का एक मामला राजस्थान के बारां से सामने आया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बारां सदर थाना पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI)के अध्यक्ष के गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस मामले में राजपुरा वार्ड निवासी अब्दुल अजीज पठान को गिरफ्तार किया गया है. अब्दुल अजीज पठान एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष हैं. उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2024 को अब्दुल अजीज ने सोशल मीडिया पर एक कथित मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें भगवाधारी संत के गले में फांसी का फंदा दिखाया गया था. पुलिस के अनुसार, यह पोस्ट हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में अब्दुल अजीज के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. इस मामे में इससे पहले 2 अप्रैल को चार कथित आरोपियों रिसालत अली, जुनैद अंसारी, शाहरुख और रेहान अली को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

आरोप है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए एसडीपीआई अध्यक्ष अब्दुल अजीज फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस अब्दुल अजीज का मोबाइल फोन जब्त कर आगे की जांच में जुटी हुई है. इस कार्रवाई में सीआई हीरालाल, कौशल किशोर और मुकेशचंद सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में उपद्रवियों का कहर; BNP नेता की बेटियों को जिंदा जलाया, 7 साल के बच्ची की दर्दनाक मौत

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Rajasthan newsBaran Newsmuslim news

Trending news

Rajasthan news
बारां विवादित पोस्ट: तस्वीर वही, आरोपी कई; अब SDPI जिलाध्यक्ष अजीज भी हिरासत में
Bangladesh news
बांग्लादेश में उपद्रवियों का कहर; BNP नेता का घर जलाया, 7 साल के बच्ची की मौत
Saudi Arabia
Saudi Arabia में बर्फ की चादर, रेगिस्तान बना विंटरलैंड: VIDEO
bihar
Hijab विवाद के बीच झारखंड का बड़ा दांव, डॉ नुसरत परवीन को घर और 3 लाख सैलरी का ऑफर
up
इश्क़ में शादी का वादा बना गुनाह; मुस्कान और अहमद को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत
Sambhal
Sambhal: आज होगी शाही मस्जिद के नायब सद्र लड्डन खां की तदफीन, जुमा में हुई थी मौत
Kerala
Kerala: पहले पूछा, बांग्लादेशी हो, फिर की बेरहमी से पिटाई; अस्पताल पहुंचते ही मौत
ziaur rahman barq
दुर्भाग्य! देश में नहीं हुआ कोई बड़ा विरोध,SP नेता बर्क का नीतीश की हरकत पर बयान
Sambhal
US-UK से यूरोप तक, संभल के मुस्लिम कारीगर की भारी डिमांड, क्रिसमस पर आए खूब आर्डर
america
America ने 2 सैनिकों की मौत का लिया बदला, मुस्लिम मुल्क की 70 जगहों पर बरसाए बम