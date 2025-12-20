बारां विवादित पोस्ट: तस्वीर वही, आरोपी कई; अब SDPI जिलाध्यक्ष अजीज भी हिरासत में

Baran News Today: देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है. खासकर, दक्षिणपंथी शासित राज्यों में, जहां अक्सर मुसलमानों को उनके धर्म और पहचान के आधार पर हिंसा का सामना करना पड़ता है. प्रशासन का रवैया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इसके उलट दिखाई पड़ता. कई बार महज आरोपों के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है. इसी तरह का एक मामला राजस्थान के बारां से सामने आया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में बारां सदर थाना पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI)के अध्यक्ष के गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है.

एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस मामले में राजपुरा वार्ड निवासी अब्दुल अजीज पठान को गिरफ्तार किया गया है. अब्दुल अजीज पठान एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष हैं. उन्होंने बताया कि 25 अगस्त 2024 को अब्दुल अजीज ने सोशल मीडिया पर एक कथित मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें भगवाधारी संत के गले में फांसी का फंदा दिखाया गया था. पुलिस के अनुसार, यह पोस्ट हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी.

धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में अब्दुल अजीज के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. इस मामे में इससे पहले 2 अप्रैल को चार कथित आरोपियों रिसालत अली, जुनैद अंसारी, शाहरुख और रेहान अली को गिरफ्तार किया जा चुका है.

आरोप है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए एसडीपीआई अध्यक्ष अब्दुल अजीज फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस अब्दुल अजीज का मोबाइल फोन जब्त कर आगे की जांच में जुटी हुई है. इस कार्रवाई में सीआई हीरालाल, कौशल किशोर और मुकेशचंद सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे.

