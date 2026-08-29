/पाकिस्तानी हैंडलर्स तक भारतीय सिम पहुंचाने का इल्जाम, 25 हजार का इनामी बलविंदर सिंह गिरफ्तार

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Rajasthan News Today: राजस्थान के सरहदी इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक भारतीय सिम कार्ड पहुंचाने और भारतीय मोबाइल नंबरों से वहां व्हाट्सऐप अकाउंट चालू कराने में मदद करने का इल्जाम है. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए शख्स की तलाश पहले से चल रही थी और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. यह कार्रवाई बीकानेर रेंज में पुलिस और सीआईडी की खुफिया शाखा की साझा कोशिश के बाद अंजाम दी गई.
गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान 45 साल के बलविंदर सिंह उर्फ बिंद्रा के तौर पर हुई है. वह अनूपगढ़ के गांव 27 ए का रहने वाला बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, सरहदी इलाके में उसकी मश्कूक सरगर्मियों की जानकारी मिलने के बाद उस पर निगरानी बढ़ाई गई थी. इसके बाद अनूपगढ़ पुलिस और सीआईडी की खुफिया शाखा ने अपने सूचना तंत्र को और मजबूत किया और उसकी सगर्मियों पर नजर रखनी शुरू की.
जिला पुलिस अधीक्षक हरि शंकर ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई बीकानेर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IG) के हुक्म पर की गई. जांच के दौरान सामने आया कि बलविंदर सिंह मुबय्यना तौर पर भारतीय नागरिकों के सिम कार्ड पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाने के लिए सरहदी इलाके में घूम रहा था.
पुलिस का इल्जाम है कि इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तान में भारतीय मोबाइल नंबरों से जुड़े व्हाट्सऐप खाते चालू करने के लिए किया जाता था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, बलविंदर सिंह उर्फ बिंद्रा मुबय्यना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था. पुलिस का कहना है कि उसकी सरगर्मियों भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह हो सकती थीं.
इस मामले में अनूपगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले में उसके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं और सरहद पार सिम कार्ड पहुंचाने का यह नेटवर्क कितना बड़ा है.
पुलिस खास तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उसके संपर्क और बातचीत के रास्तों की पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही उन दूसरे लोगों की पहचान करने की कोशिश भी जारी है, जो इस पूरे रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं. पूछताछ के जरिए जांचकर्ता यह जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सिम कार्ड किस तरह हासिल किए जाते थे और उन्हें सरहद पार मौजूद लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता था.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बलविंदर सिंह एक दूसरे मामले में भी वांछित था. उसके खिलाफ जैतसर थाने में मामला दर्ज है. यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की दफआत के तहत दर्ज किया गया था. इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले शख्स के लिए 25 हजार रुपये के इनाम का ऐलान किया गया था.
अब बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ गया है. जांच एजेंसियां उसके मुबय्यना साथियों, पाकिस्तानी हैंडलर्स से उसके संपर्क और सरहद पार सिम कार्ड पहुंचाने से जुड़े पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही हैं. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और इसी पूछताछ की बुनियाद पर मामले से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.