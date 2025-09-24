Rajasthan: गौ-तस्करी के शक में शेरू खान की हत्या; गौरक्षकों पर मॉब लिंचिंग का इल्जाम

Rajasthan Mob Lynching News: गौरक्षक के रूप में हिंदूवादी अपराधी देश भर में हिंसा कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने गोकशी के शक में मुस्लिम व्यक्तियों की मॉब लिंचिंग की खबरें जरूर सुनी होगी. ऐसा ही एक मामला राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ है. यहां एक मुस्लिम व्यक्ति को गो-तस्करी के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में गो-तस्करी के शक में पशु मेले से बैल खरीद कर ला रहे शेरू खान की मॉब लिंचिंग कर दी गई. इस दौरान शेरू खान की मौत हो गई. अब इस मामले को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग लगातार सक्रिय है. कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश प्रभारी जनाब एम.डी. चोपदार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, जिसने बनेड़ा थाना अधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की.

इस पूरी चर्चा के दौरान मौके पर आए शेरू के परिजन भी मौजूद रहे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरी व्यथा सुनाई. एडवोकेट जैनुल शेख ने कानूनी रूप से शेरू खान की मॉब लिंचिंग मामले में अपनी सलाह दी. परिजनों के बयान और मेडिकल प्रक्रिया पूरी कराकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बनेड़ा थाना अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. शेरू खान की मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने मांग रखी कि पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा दिया जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो. साथ ही इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाए.

इस मौके पर मुल्तानपुरा से हाजी फारूक, मुख्तयार खां, शहीद खां, इकराम खां, मोहसिन खां, मंजूर खां सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे. पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद राज्य मदरसा बोर्ड के मंत्री और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने की.