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Zee SalaamIndian Muslimमुहर्रम की तैयारियों में जुटी राजस्थान शिया महासभा, सरकार से सुरक्षा और सुविधाओं की मांग

मुहर्रम की तैयारियों में जुटी राजस्थान शिया महासभा, सरकार से सुरक्षा और सुविधाओं की मांग

Rajasthan News: अजमेर में राजस्थान शिया महासभा ने मुहर्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं. महासभा ने जुलूस और मजलिसों के दौरान सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, पानी, बिजली और साफ-सफाई के बेहतर इंतजाम की मांग की है. संगठन ने कहा कि मुहर्रम के सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 15, 2026, 11:41 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Rajasthan News: मुस्लिम समुदाय का त्योहार बकरीद बहुत करीब है. बकरीद के बाद मुहर्रम मनाई जाती है. मुहर्रम मुस्लिम समुदाय के लिए अहम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी शिया समुदाय के नजदीक मुहर्रम की अहमियत ज्यादा है. इसी कड़ी में अजमेर शहर में राजस्थान शिया महासभा मोहर्रम की तैयारियों को लेकर अलर्ट हो गया है. मुहर्रम के अय्याम में मज़हबी तक़रीब, जुलूस मजालिस जैसे प्रोग्रामो में अज़ादारो के लिए जिला इंतजामिया के ज़रिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से माकूल इंतजाम का मुतालेबा किया गया है.

शिया महासभा के ओहदेदारान दौराई इलाके समेत शिया बस्तियों में ताजियेदारी और मातमी मजलिस के लिए अलर्ट हो गए हैं. शिया महासभा ने राजस्थान भर में मोहर्रम 1448 हिजरी के 72 रोज़ के ग़म ए अय्यामें अज़ा में सिक्योरिटी, मेडिकल, एम्बुलेंस,बिजली,पानी और साफ सफाई के पुख़्ता इंतजाम रखने का मुतालेबा किया है.

शिया महासभा के सुबाई नायब सदर सैय्यद रब नवाज जाफरी और मज़हबी रहनुमा मौलाना जीशान हैदर ज़ैदी के मुताबिक़ इस साल मोहर्रम जून- जुलाई 2026 से शुरू होकर 8 रबीउल अव्वल तक मुसलसल 72 दिनों तक शोक रहेगा। सीएम भजनलाल से गुजारिश की गई है कि आईंदा मोहर्रम के 3 बड़े जुलूस में पुलिस बल,ख़्वातीन अहलकार और मेडिकल टीम तैनात की जाए. महासभा की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान में शिया मुस्लिम हमेशा वतनपरस्ती में आगे रहा है और आइन के मुताबिक़ तमाम प्रोग्राम मुनअक़िद कर जिला इंतजामिया के साथ टाऊन करता है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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